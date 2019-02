“De band tussen broers”, de mooiste dierenfoto van het jaar

De ‘Wildlife Photographer of the Year’, een fotowedstrijd die georganiseerd wordt door het Britse Natural History Museum, was dit jaar aan zijn 54ste editie toe. De winnaar werd de Brits-Nieuw-Zeelandse David Lloyd met zijn foto ‘Bond of Brothers’. Die toont het ritueel waarmee twee leeuwen, die vermoedelijk broers zijn, elkaar begroeten door hun koppen tegen elkaar te wrijven. Lloyd nam de foto in het nationaal park Serengeti in Tanzania. Van alle 45.000 inzendingen was hij de allerbeste, maar de jury bekroonde naast hem ook een reeks ‘sterk aanbevolen fotografen’. Onder hen Amerikaan Justin Hofman, die een uitgehongerde ijsbeer fotografeerde in Canada, Hongaar Bence Máté, die drie Afrikaanse wilde honden kon vastleggen terwijl ze met de poot van hun prooi aan het spelen waren, en de Zuid-Afrikaan Wim van den Heever, die op de Falklandeilanden drie konings­pinguïns betrapte tijdens een ­paringsritueel.