Niemand snapt waarom Tottenham geen transfers meer doet. Wij wel: ze willen een absolute topclub worden

Woensdagavond (21u) kijkt Tottenham Hotspur in de achtste finales van de Champions League Borussia Dortmund in de ogen. Dat zal zonder nieuwe namen zijn, want de nummer drie in Engeland heeft al meer dan een jaar geen nieuwe speler meer gekocht. Ze vloeken in de kerk der spilzucht. Tot onbegrip van fans, tabloids en collega’s, die zich afvragen of Tottenham gewoon geen kampioen wil worden. Maar kampioen worden is niet meteen topprioriteit voor The Spurs. Een absolute topclub worden wel.