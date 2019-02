ISIS verdedigt laatste bolwerk hevig tegen Koerdisch offensief in Syrië

De Syrische Democratische Strijdkrachten (SDF), geleid door de Koerden en gesteund door de VS, stuiten in hun strijd tegen Islamitische Staat in het oosten van Syrië op felle weerstand van de terreurgroep.

Zaterdag startte de SDF een offensief om ISIS uit het dorp Baghuz te verdrijven, het laatste gebied dat de terreurgroep nog controleert in de oostelijke provincie Deir ez-Zoer.

Maar de SDF krijgt er maar langzaam voet aan de grond. “Onze troepen boeken militaire vooruitgang ter plaatse in Baghuz en de buitenwijken, maar de confrontatie is zeer hard”, zegt de woordvoerder van de Syrische strijdkrachten. “De meeste ISIS-strijders, vooral buitenlanders, hebben gevechtservaring opgedaan in Tsjetsjenië en Afghanistan. De terreurgroep vecht ook voor zijn laatste bolwerk. Er resten niet veel keuzes: sterven of zich overgeven.”

De humanitaire situatie is volgens de woordvoerder “zeer slecht”. Burgers die in Baghuz vastzitten, worden door ISIS als menselijk schild gebruikt. “Ook de situatie in de kampen waar vluchtelingen uit het door ISIS gecontroleerde gebied worden opgevangen, is heel moeilijk door een gebrek aan internationale humanitaire hulp”, klinkt het. Lokale activisten zeggen dat de afgelopen 48 uur meer dan 1.500 mensen het laatste ISIS-gebied hebben verlaten.

De Syrische Koerden hebben een belangrijke rol gespeeld in de strijd tegen ISIS en veel gebied op de terreurgroep heroverd.