Mama rijdt per ongeluk haar eigen kindje van 1,5 jaar oud aan met de auto: meisje overleeft het niet

Een moeder heeft dinsdag per ongeluk haar 19 maanden oude dochtertje aangereden met de auto, toen ze probeerde te manoeuvreren op de binnenplaats bij haar huis in het Franse Morlincourt. Het meisje overleefde de klap niet. Dat schrijven verschillende Franstalige media.

Alles gebeurde heel snel, toen de moeder zoals zo vaak op de binnenplaats van haar huis in Morlincourt wou rijden. Te snel. De vrouw manoeuvreerde haar wagen en moest even achteruit rijden om haar auto juist te kunnen positioneren. Het was pas toen ze de klap hoorde dat ze besefte dat er iets mis was.

Haar 19 maanden oude dochtertje was haar mama tegemoet gelopen, toen ze de auto hoorde. Ze was te dicht bij de auto gaan staan en stond recht achter het voertuig toen de vrouw het kleine manoeuvre maakte. Het meisje was nog zo klein dat ze haar niet had gezien door haar achterruit. Het kind stond in haar dode hoek.

De moeder begon meteen met reanimeren, terwijl de hulpdiensten in allerijl werden opgebeld. Maar het tragische ongeval bleek fataal te zijn, ondanks de snelle aanwezigheid van een team ambulanciers van de plaatselijke brandweer.

Hoe het meisje op die plek in de binnenplaats belandde, wordt nu onderzocht door de politie van Noyon. Volgens een getuige dacht de vrouw dat ze de deur voldoende had afgesloten. “Ze had het meisje net nog een flesje gegeven en was er zeker van dat ze de deur had dichtgedaan”, zegt de familie aan Le Courrier Picard. De geschokte moeder wordt opgevangen door haar naaste familieleden. Het meisje was haar enige kind.