Speelt Club Brugge nu tegen RB Salzburg of FC Salzburg?

Club Brugge speelt donderdagavond in de Europa League de heenwedstrijd van de 1/16e finales. Het ontvangt in eigen huis de Oostenrijkse kampioen Salzburg. Maar is het nu RB Salzburg of FC Salzburg?

Salzburg is een club in opmars dankzij hoofdsponsor Red Bull, de energiedrankproducent die je vleugels geeft zorgt vooral voor een groot kapitaal waarmee de Oostenrijkse kampioen wil doorstoten naar de Europese top. Vandaar dus de naam Red Bull Salzburg of RB Salzburg

Foto: AFP

Maar waarom wordt in alle officiële communicatie van de UEFA dan consequent over FC Salzburg gesproken? Officieel is de volledige naam inderdaad FC Red Bull Salzburg, maar waarom wordt die Red Bull of RB telkens weggelaten? Dat is geen toeval, zo blijkt.

RB Leipzig

Daarom moeten we naar Duitsland kijken: daar bestaat immers ook RB Leipzig, een zusterclub. RB staat ook hier eigenlijk voor Red Bull (Die Roten Bullen) maar vanwege de Duitse wetgeving, die bedrijfsnamen in een clubnaam verbiedt, kon de club niet Red Bull Leipzig heten maar werd er officieel voor Rasen Ballsport Leipzig gekozen.

RB Salzbug en RB Leipzig hebben dezelfde structuur, dezelfde kleuren en – vooral – dezelfde baas: en dat is een probleem. Want sinds 2000 staat er in het UEFA-reglement expliciet vermeld dat het verboden is dat “twee of meer clubs die direct of indirect gecontroleerd worden door dezelfde persoon of groepering mogen deelnemen in dezelfde Europese competitie”. Toen RB Leipzig en FC Red Bull Salzburg in 2017 plots beiden opdoken in de Europa League startte de UEFA een onderzoek maar kwam tot de conclusie dat beide clubs “onafhankelijk van Red Bull” werken.

FC Salzburg

Een uitspraak die er kwam nadat Red Bull alles uit de kast had gehaald om enige zweem van verwantschap tussen beide clubs te laten verdwijnen. Zo kwam er een officieel communiqué waarbij Red Bull aankondigde uit de dagelijkse werking van Salzburg te stappen en werden belangrijke bestuurders met rollen bij beide clubs zoals bijvoorbeeld technisch directeur Ralf Rangnick duidelijk en officieel aan één club toegekend. met oog op hun confrontatie dit jaar ging Salzburg wel snel akkoord met de UEFA om haar logo en naam voor de Europese matchen aan te passen. En daarom spreken we in Europa dus niet over Red Bull Salzburg, maar over FC Salzburg.

Toevallig speelden de twee clubs dit seizoen in de groepsfase van de Europa League tegen elkaar. FC Salzburg versloeg RB Leipzig.

