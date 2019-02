Juventus-baas vertelt het ‘dirty little secret’ achter de transfer van Cristiano Ronaldo: “Als je hem wil, kan je hem hebben”

Juventus moet nog een weekje geduld oefenen vooraleer het Europees mag clashen met Atlético Madrid. Het wordt de eerste wedstrijd van Cristiano Ronaldo voor de Oude Dame in de knock-outfase van de Champions League. In Turijn zijn ze nog altijd onder de indruk van hoe ze de Portugese superster konden weghalen bij Real Madrid.

Sinds het vertrek van Beppe Marotta naar Inter zwaait Fabio Paratici de plak bij Juventus als sportief directeur. De Italiaan gaf in een interview met La Gazzetta dello Sport een inkijk in de transferplannen van de Bianconeri. Daarbij had hij het ook over de deal voor Ronaldo.

“Het was begin juni toen ik begon na te denken over het vertrek van Gianluigi Buffon”, aldus Paratici. “Het team had net zijn zevende opeenvolgende titel gewonnen en was pijnlijk uitgeschakeld in de Champions League. We moesten het team opnieuw motiveren en dus belegde ik een vergadering met voorzitter Andrea Agnelli en vicevoorzitter Pavel Nedved. We waren het erover eens: we moesten voor een schokgolf zorgen. Er waren twee manieren. De eerste? Mauro Icardi kopen en voor chaos zorgen. Of we konden Ronaldo kopen.”

Icardi wordt al jaren aan Juve gelinkt en diens vrouw/manager Wanda Nara bevestigde in december nog dat Inter zijn nummer 9 wilde verkopen aan de grote rivaal uit Turijn. “Mauro was degene die nee zei tegen Juventus omdat hij bij Inter wilde blijven”, klonk het toen.

Mauro Icardi. Foto: EPA-EFE

“Als je hem wil...”

De afwijzing door Icardi bracht een andere transfer in zesde versnelling, namelijk die van Ronaldo. “Het begon toen we tegen Real Madrid speelden in de Champions League”, aldus Paratici. “Ik kwam op dat moment manager Jorge Mendes tegen. Die zei me dat als Cristiano Real ging verlaten, dat het voor Juventus zou zijn. Ik begon later de transfer te bestuderen. Tijdens de gesprekken over Joao Cancelo keek Mendes naar mij en vroeg hij of ik herinnerde wat hij gezegd had. Hij zei: Als je hem wil, kan je hem hebben. Vervolgens legde hij een salarisvoorstel en transferprijs op tafel.”

“Agnelli moest er even over nadenken. Ik was blij dat ik toen niet ontslagen werd voor mijn idee. Wat later gaf hij groen licht voor de operatie”, aldus Paratici. Intussen zit Ronaldo in de Serie A alweer aan 18 doelpunten én 7 assists. “Hij heeft zijn investering al terugbetaald. Zijn transfer was er niet alleen eentje op technisch vlak, maar ook op economisch vlak.”

Paulo Dybala. Foto: Photo News

“Enkel Messi kan ons verbeteren”

Paratici kreeg ook enkele vragen over de plannen van Juve op de transfermarkt, meer bepaald naar de visie over Paulo Dybala. “Max Allegri is een van de vijf beste trainers ter wereld. Hij gaat blijven, net als Dybala. Er zijn slechts enkele spelers die onze selectie kunnen versterken. Misschien Lionel Messi, Neymar misschien niet. Daar heb ik mijn twijfels over. James Rodriguez? Een grote speler, we zullen zien. Paul Pogba? In voetbal weet je nooit, maar ik denk dat het moeilijk wordt. Aaron Ramsey komt in de zomer, daarnaast gaan we een verdediger halen. We volgen Matthijs de Ligt omdat hij een van de beste jonge verdedigers in Europa is.”

En welke jonge Italianen volgt de Oude Dame? “Nicolo Zaniolo (Roma), Federico Chiesa (Fiorentina), Nicolo Barella (Cagliari) en Sandro Tonali (Brescia). Tonali is een geweldige kerel en speelt met veel persoonlijkheid. Maar niemand is te vergelijken met Andrea Pirlo.”

