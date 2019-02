Mooie transfer wenkt voor Belgische Bundesliga-revelatie Dodi Lukebakio: “We gaan hem niet kunnen houden”

Na Thorgan Hazard is er nog een tweede Belg hot in de Duitse Bundesliga. De nog maar 21-jarige Dodi Lukebakio maakt dit seizoen indruk met elf goals en drie assists, en klopt zo ook voorzichtig op de deur bij de Rode Duivels. De Duitse vakpers noemt topteams Dortmund en Mönchengladbach als geïnteresseerden, bij zijn club Fortuna Düsseldorf maken ze zich geen illusies. “We gaan hem niet kunnen houden.”

Zowel Borussia Dortmund als Borussia Mönchengladbach hebben verregaande interesse om Dodi Lukebakio over te nemen. Dat schrijft het Duitse Sport Bild op woensdag. De Belgische belofteninternational wordt door zijn Engelse club Watford tot het einde van het seizoen uitgeleend aan het bescheiden Fortuna Düsseldorf. Daar was de 21-jarige aanvaller dit seizoen in competitie en beker al goed voor 11 goals en 3 assists.

Lukebakio, die dit seizoen vooral opviel in Duitsland door een hattrick te scoren tegen Bayern München, zou volgens Sport Bild een afkoopclausule van 20 miljoen euro in zijn contract hebben staan. Bij Fortuna Düsseldorf, dat geen aankoopoptie bedong, maken ze zich weinig illusies. “We gaan hem niet kunnen houden. Daar ben ik een brute realist in”, vertelde trainer Friedhelm Funkel aan datzelfde Sport Bild. “Het zou een droom zijn, maar ik kan het me niet voorstellen.”

Manager Lutz Pfannenstiel zei te hopen dat de Belgische Congolees geen stappen overslaat. “Wij weten dat hoe beter hij speelt, hoe moeilijker het wordt om hem hier te houden. Toch gaan we alles proberen om Watford toch te overtuigen hem nog een seizoen bij ons te mogen houden. Later in zijn carrière kan Dodi ook nog grote stappen vooruit zetten.”