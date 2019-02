Bevruchtte bekende arts tientallen vrouwen met eigen sperma? DNA-test moet uitsluitsel geven

DNA van de overleden, Nederlandse fertiliteitsarts Jan Karbaat mag vergeleken worden met dat van volwassen donorkinderen. Dat heeft een rechtbank in Rotterdam zopas beslist. Vermoed wordt dat de man tientallen vrouwen bevrucht heeft met zijn eigen sperma.

De Nederlander Jan Karbaat runde jarenlang het medisch centrum Bijdorp in Nederland, waar hij actief was als fertiliteitsarts. Te actief, duidelijk, want er rezen de jongste jaren almaar meer vermoedens dat hij vaak vrouwen geïnsemineerd heeft met zijn eigen sperma.

Anderhalf jaar geleden werd daar al een eerste, indirect bewijs voor geleverd: liefst 18 volwassen donorkinderen die hun DNA hadden laten registreren bij de zogenaamde KID-databank in Nederland, blijken verwant te zijn met een wettig kind van Jan Karbaat.

De arts zelf had altijd geweigerd om zelf mee te werken aan DNA-onderzoek. Hij overleed in april 2017, op 89-jarige leeftijd. Zijn fertiliteitskliniek was in 2009 al gesloten. Ook de erfgenamen willen niet meewerken.

Maar een rechter in Rotterdam heeft zojuist beslist dat ze dat wel moeten doen. In 2017 is immers wel een DNA-staal afgenomen van Jan Karbaat, op bevel van een rechter in kortgeding. Dat staal wordt bewaard in een kluis bij de notaris.

De rechter geeft nu toestemming om het DNA van de eisers te vergelijken met het DNA in de kluis. Hun belangen om te weten of zij van de arts afstammen wegen zwaarder door dan de belangen van de weduwe en de erfgenamen van Karbaat, die de wens van de overleden arts willen respecteren.

De rechtbank zegt ook dat het om een bijzonder geschil gaat, en dat hiermee dus geen precedent geschapen wordt om de anonimiteit van alle vroegere donoren op te heffen. De positie waarin de behandelende arts verkeerde is immers helemaal anders dan die van andere mannen die destijds sperma als anonieme donoren hebben afgestaan.

In Nederland is in 2004 de wet veranderd, waardoor anoniem donoren niet meer kan. Donorkinderen die voor die tijd geboren zijn, kunnen enkel hopen op een DNA-match via de KID-databank, waarin donorkinderen en vroegere donoren vrijwillig hun dna laten registreren.