Inter neemt kapiteinsband af van Icardi

Inter Milaan heeft woensdag op haar Twitteraccount meegedeeld dat doelman Samir Handanovic de nieuwe kapitein is van de Nerazzurri. De Sloveen volgt de Argentijnse aanvaller Mauro Icardi op als aanvoerder bij de club van Radja Nainggolan.

De reden voor de wissel werd niet bekendgemaakt. Icardi maakte de voorbije jaren al vaak ruzie met het Inter-publiek, maar is wel de absolute sterspeler van de Milanezen. Ook zouden de onderhandelingen voor een nieuwe overeenkomst tussen speler en club in een impasse zijn geraakt. De spits ligt nog onder contract bij Internazionale tot medio 2021, maar wordt al enkele jaren gelinkt aan een transfer.

Icardi, die volgende week 26 wordt, was sinds het seizoen 2015-2016 kapitein van Inter. De Argentijn bewees de voorbije 5,5 seizoenen meer dan eens zijn kunnen met 120 goals in 210 officiële duels. Dit seizoen was hij tot dusver goed voor 15 goals in 28 wedstrijden.

Inter staat na 23 speeldagen in de Serie A derde, met twintig punten achterstand op leider Juventus. In de groepsfase van de Champions League werd het team van coach Luciano Spalletti derde in zijn poule. Het viel zo terug naar het vangnet van de Europa League, waar donderdag het heenduel van de zestiende finales bij Rapid Wien op het programma staat.