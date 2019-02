Speech Donald Trump even onderbroken wanneer cameraman van BBC plots wordt aangevallen

Een Trump-bijeenkomst in het Amerikaanse El Paso moest maandagavond even onderbroken worden. Een cameraman van BBC werd plotseling aangevallen door een boze supporter van de Amerikaanse president. “Fuck de media”, riep hij meermaals naar de aanwezige journalisten, waarna hij werd weggeleid.

Het was cameraman Ron Skeans van de Britse openbare omroep die het slachtoffer werd. Een man met een “Make America Great Again”-pet kwam naar hem gestapt en trok hem prompt weg van de camera. Er weerklonk meteen veel boegeroep, waarna Trump even vroeg aan de cameraman of alles met hem in orde was. Vervolgens ging hij weer verder zijn speech.

Dat een supporter van Trump de confrontatie aanging met iemand van de pers, hoeft volgens nieuwsbedrijven niet te verbazen. Doordat de Amerikaanse president de afgelopen jaren de pers regelmatig afschilderde als “fake news”, zou het aantal incidenten tegen journalisten niet ten goede komen. Ook net voor de aanval zou de president zich negatief hebben uitgelaten tegenover de media.

Het Witte Huis heeft inmiddels via een statement gereageerd op het incident. “Trump veroordeelt alle daden van geweld tegen elk individu of groep mensen, onder wie de mensen van de pers”, klinkt het. “We vragen dat iedereen die aanwezig is op een evenement zich vredig en respectvol gedraagt.”

bekijk ook

Hij kan het niet laten: Trump vindt akkoord over begroting, maar “we gaan die muur toch bouwen, hoor!”

Ocasio-Cortez legt Trump vuur aan de schenen met spelletje

Geen geld door shutdown, dus betaalt Trump “fastfood-feestje” op Witte Huis uit eigen zak