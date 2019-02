Club Brugge-coach Ivan Leko twijfelt niet na mindere periode en “veld van Blankenberge”

Aan de vooravond van het 1/16de-finaleduel in de Europa League tegen RB Salzburg beseft Club-trainer Ivan Leko dat zijn ploeg moet winnen. “Na onze Champions League-campagne zijn we het aan onszelf verplicht een vervolg te breien”, zegt Leko. De Club-coach geeft toe dat de resultaten in de competitie niet zijn wat ze behoren te zijn maar pleit verzachtende omstandigheden. “Qua geleverde spel was het wél goed. En dat op het veld van Blankenberge.”

Leko verwijst met het “veld van Blankenberge” naar de behandeling die het veld van Jan Breydel voor de Brugse derby kreeg. De terreinverzorgers strooiden zand uit om het terrein minder vet te maken. Gisteren werd het terrein gerold zodat het zo goed als mogelijk bespeelbaar is tegen Salzburg.

Foto: bla

“Er wordt al snel over crisis gesproken”

Salzburg is dit seizoen maar liefst 31 wedstrijden ongeslagen, terwijl de Bruggelingen de voorbije weken met de punten morsten. In de groepsfase van de Europa League behaalde Salzburg 18 op 18, vorig seizoen strandde het pas in de halve finales. “Salzburg is een topploeg in de Europa League”, strooit Leko met lof. “Twee jaar op een rij behaalt Salzburg fantastische resultaten in de Europa League. Dat ze sinds medio december geen officiële wedstrijd meer speelden door de winterstop? Daardoor hebben we hen de afgelopen weken niet degelijk kunnen scouten, dat is waar. Maar met een coach als Marco Rose weet je hoe ze zullen aantreden. Ze spelen met veel lef en energie, en brengen offensief voetbal. Het is mooi om te zien. Wij hebben veel respect voor hen maar ik heb ook absoluut geloof in mijn ploeg. Zeker na wat we hebben laten zien in de Champions League.”

Club zit aan een reeks van vier Europese wedstrijden zonder nederlaag. Om na een teleurstellend begin van 2019 de crisis buiten de deur te houden moet er morgen een vijfde bijkomen. “Op basis van onze inzet en mentaliteit hebben we in de eerste vier wedstrijden van dit kalenderjaar meer verdiend”, zegt Leko. “Ik heb deze week een groep gezien die hard werkt en geloof heeft in zijn eigen mogelijkheden. Ons voetbal was goed, alleen gaat het achteraf over de resultaten. Als er een paar negatieve resultaten zijn wordt er al snel over crisis gesproken.”

“Tonen hoe sterk we in ons verhaal geloven”

“We moeten zo snel mogelijk een positief resultaat halen”, beseft Leko. “Als je wint tegen Antwerp, Standard, op Monaco en op Gent is het makkelijk een trainer te zijn. Dan is Club zoals Bayern, een machine, en gaat alles vanzelf. Maar ik ben kritisch voor mezelf. Als we niet winnen, bekijk je altijd wat er beter kan. Als de resultaten minder zijn, is het aan mij, mijn staf, de spelers en de fans om te tonen hoe sterk we geloven in ons verhaal. Ik persoonlijk geloof er honderd procent in. Ik ben er zeker van dat de ploeg ook gelooft en sterker uit de mindere periode komt.”

Foto: BELGA

Mats Rits gelooft erin: “Spel van in Champions League terugvinden”

Vorig jaar bevond Mats Rits (25) zich momenteel in volle degradatiestrijd bij KV Mechelen, dit seizoen is de middenvelder een erg nuttige pion in de ploeg van Leko bij Club Brugge. Woensdag mocht hij het komen uitleggen aan de vooravond van de match tegen FC Salzburg, want donderdagavond krijgt hij hoogstwaarschijnlijk opnieuw de voorkeur op Nakamba.

“Iedereen heeft bij ons al eens op de bank gezeten, op één of twee spelers na. Concurrentie is eigen aan een topploeg. Het is natuurlijk een andere beleving dan vorig seizoen. Er komt druk bij kijken, maar op een andere manier”, grijnsde Rits. “Ik heb mezelf zo snel mogelijk proberen aanpassen en de club en mijn ploegmaats hebben mij daar goed bij geholpen. Het is alleszins een leukere situatie dan vorig seizoen.”

Alhoewel. Bij Club zijn de resultaten al eventjes een pak minder. Rits en co mogen op donderdag eventjes niet aan de levensbelangrijke match (én straatlengte achterstand) tegen Genk denken. “Het is een andere competitie. Nu ligt de focus 100 procent op de Europa League en dan pas kijken we naar zondag. Natuurlijk kennen we het belang van die wedstrijd, onze focus ligt op Salzburg.”

Rits heeft ondertussen ook vijf Champions League-wedstrijden op de teller. Die ervaring is voor veel Belgische spelers van onschatbare waarde. “We hebben het goed gedaan in de Champions League en het is absoluut de bedoeling om dat spel terug te vinden en de klik te maken. We willen een vervolg breien aan ons mooi Europees verhaal”, aldus de middenvelder, die ook de sterkte van Salzburg kent.

Her en der klonk bij de loting dat Club voor een haalbare opdracht staat, maar die perceptie is de laatste weken al grondig veranderd. Rits kent hun cijfers. “Ze haalden 18 op 18 in hun poule in de Europa League, dat wil toch iets zeggen. We spelen eerst thuis en we weten dus hoe belangrijk die match is. Het wordt vooral belangrijk om de nul te houden.” En wie favoriet is, liet Rits gewoon in het midden. “We geloven in onze kansen. Het is een mooie uitdaging voor onze ploeg. We zullen beiden ons spel proberen spelen - ook al is dat op een slechte mat. Maar dat is voor beide teams hetzelfde. Het is wat het is.”