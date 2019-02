“Vincent Kompany krijgt nieuw contract van Manchester City”

Vincent Kompany krijgt op zijn 32ste nog een nieuw eenjarig contract aangeboden van zijn club Manchester City, de regerende Engelse kampioen. Waarschijnlijk zal de Rode Duivel wel moeten inleveren. Dat schrijven verscheidene Engelse media. Het contract van Kompany zou op het einde van dit seizoen zijn afgelopen.

Kompany is in Engeland uitgegroeid tot een heus clubicoon en Manchester City én trainer Pep Guardiola willen de Belgische verdediger graag nog een jaar langer aan boord houden. Tot 2020 dus. Dan zal de kapitein 12 jaar voor de Citizens gespeeld hebben.

Volgens The Daily Mail en Goal.com zou de Rode Duivel wel moeten inleveren op zijn huidige contract. Geen wonder, want Kompany is al 32 en komt door blessures nog maar sporadisch aan spelen toe. Dit seizoen speelde hij nog maar veertien officiële wedstrijden. Momenteel is hij buiten strijd met een spierblessure.

Trainer Guardiola nam het vorige maand nog op voor Kompany, toen hem gevraagd werd naar de toekomst van de Belg bij de club. “Ik zou willen dat de club rekening houdt met het sentimentele. Dat is zo belangrijk. Ik wil niet dat de club zegt: ‘Oké, nu is het voorbij’”, zei de Spanjaard toen.