Mysterie laait weer op: negentiende afgerukte voet aangespoeld in hetzelfde gebied

Aan de Canadese kust is een afgehakte voet aangespoeld. Alweer. Het is intussen al de negentiende keer sinds 2007 dat er aan de kust van West-Vancouver zo’n lichaamsdeel aanspoelde. De voet spoelde in september van 2018 al aan, maar het nieuws raakt nu pas bekend.

Van wie de voet mét schoen is, is niet duidelijk. De politie probeerde de voorbije maanden de identiteit van de persoon van wie de voet is te achterhalen, onder andere via een DNA-analyse, maar dat is niet gelukt. Er was geen match met dossiers van mensen die als vermist werden opgegeven. Daarover communiceerde de politiediensten van British Columbia deze week, en de politie roept nu de hulp in van het publiek om te komen tot de identiteit van de man. Want daar gaat de politie wel van uit: dat het de voet is van een man, wellicht jonger dan 50 jaar.

De voet die in september gevonden werd, had nog een blauwe sok en een grijze sneaker van Nike aan. De schoen werd gemaakt tussen 1 februari 2017 en 17 april 2017.

Mysterie

Dat er alweer een afgehakte voet is aangespoeld aan de Canadese kust, doet weer mysterie oplaaien. Het is namelijk lang niet de eerste keer dat er zo’n menselijke voet gevonden werd. Intussen gebeurde het voordien al 18 keer. De eerste werd gevonden op 20 augustus 2007. Het was een rechtervoet, in een schoen gemaakt in India. De autoriteiten konden de voet uiteindelijk linken aan een man die aan een depressie leed, waardoor uiteindelijk geconcludeerd werd dat de man vermoedelijk zelfmoord had gepleegd in of nabij het water.

Volgens sommigen zijn veel van de voeten afkomstig van slachtoffers van de tsunami in Indonesië in 2004, die door de stroming aanspoelen in Canada. Anderen denken dan weer dat het gaat om lichaamsdelen van vermiste lijken van een vliegtuigcrash nabij eiland Quandra in 2005. Volgens nog anderen is er meer aan de hand, en zijn de voeten afkomstig van mensen die vermoord werden en overboord gegooid werden van een schip, met een ketting en gewicht rond de onderbenen. Op die manier wordt de voet gewoon afgerukt. Een andere theorie die de ronde doet is dat er een container vol met lijken is weggespoeld en dat de sporadisch een voet vanuit die container aanspoelt.

Logische verklaring?

Volgens lijkschouwers die de voeten onderzoeken moet het echter allemaal niet zo ver gezocht worden. In meer dan de helft van de gevallen is er een ‘logische’ verklaring en gaat het om een ongelukt of zelfdoding. Uit dat onderzoek bleek onder andere dat al de voeten niet bewust werden afgehakt, maar dat ze ‘op natuurlijke wijze’ zijn losgekomen.

Door de zeestroming, getijden en door de wind komen veel voeten uiteindelijk in hetzelfde gebied terecht. De politie sluit kwaad opzet bij voordien gevonden voeten en ook bij de recent gevonden afgerukte voet alleszins uit.

En dat er dan geen andere lichaamsdelen aanspoelen, ligt wellicht aan de sportschoen. Andere lichaamsdelen zakken naar de bodem, maar sportschoenen hebben vaak schuimzolen, en dat blijft drijven.

VOET 1. Gevonden op 20 augustus 2007: een meisje vond toen een Adidaschoen met een afgehakte voet in. De autoriteiten vermoeden dat de voet behoorde aan iemand die zelfmoord heeft gepleegd

VOET 2. Gevonden op 26 augustus 2007: een koppel vindt een schoen van Reebok met daar een voet in op Gabriola Island.

VOET 3. Gevonden op 8 februari 2008: de rechtervoet van een Britse man die vier jaar eerder als vermist werd opgegeven spoelt aan op Valdes Island in een schoen van Nike.

VOET 4. Gevonden op 22 mei 2008: de voet van een vrouw in een sportschoen van New Balance spoelt aan op Kirkland Island. Vermoed wordt dat die afkomstig is van een vrouw die meer stroomopwaarts van een brug is gesprongen.

VOET 5. Gevonden op 16 juni 2008: de linkervoet van een man drijft in de delta van Vancouver. Die kan later gematcht worden met de voet die een paar maanden eerder gevonden werd op Valdes Island (voet 3).

VOET 6. Gevonden op 1 augustus 2008: een rechtervoet gevonden in een zwarte sportschoen nabij Pysht. Vermoed wordt dat de voet door de stroming vanuit Vancouver meer zuidelijk is terecht gekomen.

VOET 7. Gevonden op 11 november 2008: de voet van een vrouw in een schoen van het merk New Balance word al drijvend in de Fraser River gevonden. Op basis van genetisch onderzoek kan achterhaald worden dat de voet kan gematcht worden aan de voet die op 22 mei 2008 elders gevonden werd.

VOET 8. Gevonden op 27 oktober 2009: op het strand wordt een voet aangetroffen in een Nike-schoen. Onderzoek wijst uit dat die behoorde tot een man uit de buurt die in 2008 vermist raakte.

VOET 9. Gevonden op 27 augustus 2010: een voet waarvan vermoed wordt dat die al zeker twee maanden in het water ligt spoelde aan niet ver van de delta in Seattle. Het was wellicht de voet van een vrouw of kind.

VOET 10. Gevonden op 5 december 2010: de voet die behoorde tot een kind of kleine volwassene spoelde aan in een wandelschoen nabij Tacoma.

VOET 11. Gevonden op 30 augustus 2011: het geslacht van de persoon tot wie de voet die in augustus 2011 gevonden werd, is tot nu toe nog steeds onbekend. Ook deze voet had nog een sportschoen aan. Aan de voet hingen ook beenderen van het onderbeen.

VOET 12. Gevonden op 4 november 2011: de rechtervoet van een man wordt gevonden door kampeerders. De voet zit nog in een wandelschoen. Achteraf blijkt dat de voet behoort tot Stephen Zahorujko, een man die in 1987 verdween.

VOET 13. Gevonden op 10 december 2011: menselijke beenderen en een voet werden in een plastic zak teruggevonden onder de Ship Canal-brug.

VOET 14. Gevonden op 26 januari 2012: in de buurt van een hondenpark worden menselijke beenderen gevonden in een laars.

VOET 15. Gevonden op 6 mei 2014: op de kustlijn van Centennial park werd een mannenvoet in een schoen van New Balance gevonden.

VOET 16. Gevonden op 7 februari 2016: wandelaars vinden een voet en een sok in een loopschoen op Botanical Beach.

VOET 17. Gevonden op 12 februari 2016: een voet die nabij Port Renfrew gevonden werd, bleek te horen bij de voet die vijf dagen eerder werd gevonden op Botanical Beach.

VOET 18. Gevonden op 8 december 2017: overblijfselen van een been en een voet, met schoen aan, spoelden aan op de oevers van Jordan Rver.

VOET 19. Gevonden in september 2018: de voet die meest recent werd gevonden, behoort wellicht toe tot een man die jonger is dan 50. Het lichaamsdeel zat in een grijze sportschoen van Nike.