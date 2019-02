Belangrijkste Brexit-onderhandelaar verklapt strategie van premier May in Brusselse bar: “Dat zou een hele rare boodschap zijn”

Brussel - Is het grote Brexit-plan van de Britse premier Theresa May per ongeluk gelekt? Daar lijkt het wel op. Olly Robbins, de belangrijkste Brexit-onderhandelaar van May, sprak iets te luid in een Brusselse hotelbar en verklapte zo de strategie van de Britse premier.

Op 29 maart treedt het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie. Hoe dat precies gebeurt, is voorlopig onduidelijk. De deal die May met de EU onderhandelde, werd immers met een grote meerderheid afgeschoten in het Brits Parlement. En dus stevenen we af op het meest gevreesde scenario, een ‘no deal’.

May lijkt echter van die angst gebruik te willen maken. Daar kwam een verslaggever van ITV toevallig achter. Na een reportage in Brussel ging Angus Walker samen met zijn cameraman nog wat drinken in de bar van hun hotel. Daar zagen ze Olly Robbins, de belangrijkste Brexit-onderhandelaar van May, zitten. “Hij zat met twee collega’s in de bar en andere gasten konden duidelijk horen hoe hij roddelde over Brexit, het kabinet en parlementsleden.”

Afschrikken

Walker hoorde Robbins in geuren en kleuren vertellen dat May de Parlementsleden een week voor de deadline voor het blok wil zetten: of jullie stemmen voor mijn deal of ik vraag een lang uitstel aan bij de EU. De hoop is dat het idee van uitstel voorstanders van de Brexit zal afschrikken en akkoord gaan met de deal die op tafel ligt. “Ik moet hen laten geloven in de week die eind maart begint dat uitstel mogelijk is en dat als zij niet voor de deal stemmen dat uitstel lang kan zijn.”

De tactiek is bijzonder riskant, maar ook opvallend: May heeft namelijk altijd volgehouden dat er niet geschoven zal worden aan de deadline van 29 maart. Britse politici reageren verrast. Uitstel zou “een hele rare boodschap” aan de kiezer zijn, stelt Brexit-minister Stephen Barclay. Brexiteer Mark Francois spreekt dan weer van een “enorme vertrouwensbreuk”.