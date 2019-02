Andrea Maier, de prof die weet hoe u 130 jaar wordt: “Ouderdom is een soort ziekte”

Als mensen geboren in 2050 kwiek de kaap van 130 jaar halen, kan dat grofweg twee redenen hebben. Eén: ze combineren de best ­mogelijke levensstijl met een nog betere gezondheidszorg. Twee: ze slikten de ‘wonderpil’ die veroudering tegengaat. In beide ­scenario’s applaudisseert Andrea Maier. Als ­internationale autoriteit gelooft ze vurig in een langer leven van de mens. Zonder de ouderdoms­ziektes die ze voorlopig op één been uit haar eigen leven tracht te bannen.