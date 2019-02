Politieagent heeft veel geluk wanneer truck niet tijdig kan remmen op glad kruispunt

Een politieagent van het Amerikaanse Ashwaubenon in de staat Wisconsin mag van veel geluk spreken dat dit niet erger is afgelopen. Een truckchauffeur kon bij een spekglad kruispunt niet meer op tijd voor een rood licht, met alle gevolgen van dien. De vrachtwagen botste hard tegen de politiewagen, maar gewonden vielen er als bij wonder niet. De bestuurder van de truck werd wel beschuldigd van gevaarlijk rijgedrag.