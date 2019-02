Man die meer dan negentig moorden bekende maakt tekeningen van zijn slachtoffers: “Hij herinnert zich ieder detail”

Samuel Little, de Amerikaan die eind vorig jaar meer dan negentig moorden bekende, heeft op vraag van de onderzoekers tekeningen gemaakt van zijn slachtoffers. Met de verspreiding van de portretten hoopt het Federal Bureau of Investigation (FBI) nu de vrouwen te kunnen identificeren.

Samuel Little (78) begon in november plots aan de lopende band moorden te bekennen, nadat hij al een gevangenisstraf van drie keer levenslang had gekregen. Negentig moorden in totaal, waarmee hij een van de ergste seriemoordenaars ooit zou zijn in de Verenigde Staten.

Zijn slachtoffers waren steeds jonge vrouwen uit arme wijken die meestal verslaafd waren aan drugs of drank. Hij pikte ze op straat op of in een bar, sloeg ze in elkaar en wurgde hen. Niet alleen het aantal verbaasde de politie, maar ook het terrein dat hij bestreek. Hij sloeg tussen 1970 en 2005 toe in minstens veertien Amerikaanse staten.

LEES OOK. Zeventiger bekent plots 90 moorden op vrouwen: geen greintje wroeging, veel gruwelijke details (N+)

Veel details

De gevangene heeft hartproblemen, lijdt aan zware diabetes en zit in een rolstoel. Zijn gezondheidstoestand is slecht. Maar praten over zijn moorden deed hij met zo’n snelheid en vuur en met zoveel details, dat de onderzoekers sprakeloos stonden.

Hij herinnerde zich nog exact waar hij was en met welke wagen hij reed. Over de precieze data waarop hij elk slachtoffer om het leven bracht, wist hij dan weer minder.

Maar, de FBI kon hem overtuigen om tekeningen te maken van zijn slachtoffers. Door de portretten te verspreiden, hoopt de politiedienst de vrouwen te kunnen identificeren en hun families in te lichten.

“Wij hopen dat iemand - een familielid, een voormalige buur, een vriend - de slachtoffers kan herkennen en ons cruciale informatie kan geven over de identiteit”, zei woordvoerder Shayne Buchwald. “We willen deze vrouwen hun namen teruggeven en we willen hun families enkele langverwachte antwoorden geven. Dat is het minste wat wij kunnen doen.”

Foto: FBI

Zestien portretten

Little maakte inmiddels zestien portretten met krijt, pastelpotloden en aquarelverf. Hij gaf de slachtoffers weer zoals hij ze zich herinnert. En hoewel sommige feiten al bijna vijftig jaar geleden gebeurden, zijn de tekeningen nog heel gedetailleerd.

De politie heeft alvast vertrouwen in de strategie, die volgens Buchwald eerder al resultaten opleverde. Twee vrouwen die te zien waren in eerder vrijgegeven portretten, zijn inmiddels geïndentificeerd.

LEES OOK. Wordt de beruchte seriemoordenaar ‘The Doodler’ na 45 jaar eindelijk gevat dankzij deze schets?