In het Vlaams Parlement vond woensdagmiddag een debat plaats over de opmars van megastallen in Vlaanderen. Tijdens het debat wou ook Tinne Rombouts (CD&V) even kort tussenkomen, maar dat duurde volgens parlementsvoorzitter Jan Peumans (N-VA) veel te lang. “Mevrouw iedereen krijgt 1 minuut om te praten, en ik moet om 17 uur weg”, klonk het.