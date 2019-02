Vechtpartij onder groepje jongeren loopt uit de hand: slachtoffer neergestoken, drie verdachten opgepakt

Het Instituut voor Kunsten en Ambachten in de Slachthuislaan in Brussel. Foto: google street view

Brussel - Er is woensdagnamiddag rond 15.30 uur voor het Brusselse Instituut voor Kunsten en Ambachten (IAM) een vechtpartij uitgebroken onder een groepje van 30 of 40 jongeren. Een van de jongeren raakte gewond na een messteek. De politie kon drie verdachten oppakken, meldt woordvoerder Ilse Van de keere.

Het was een leraar van het instituut in de Slachthuislaan die de politie verwittigde . Volgens de getuige werd een van de jongeren in de rug gestoken. De hulpdiensten kwamen ter plaatse en brachten het slachtoffer naar het ziekenhuis gestuurd. Over zijn toestand is nog niets bekend.

Toen de politie arriveerde, liepen de jongeren weg. De agenten slaagden erin om drie verdachten te onderscheppen.