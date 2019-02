Veertiende veroordeling: weer drie jaar cel voor “de schrik van Zutendaal”

Tongeren / Zutendaal / Genk - Een 35-jarige man die het centrum van Zutendaal al jaren terroriseert, is in Tongeren veroordeeld tot drie jaar cel en 1.600 euro boete. De man moest zich verantwoorden voor een vijftal gevallen van bedreigingen, slagen en verwondingen en verboden wapenbezit. Sinds 2004 verzamelde hij al veertien veroordelingen, met celstraffen van achttien maanden tot drie jaar.

“De schrik van Zutendaal.” “Een gevaar voor de maatschappij.” Het zijn maar enkele van de omschrijvingen die de laatste slachtoffers van de man gebruikten in de correctionele rechtbank. Om de haverklap bedreigt de dertiger inwoners van Zutendaal en probeert hij om hen geld afhandig te maken.

Op 9 april 2018 kreeg een man op een terras enkele vuistslagen en een stamp toen hij de agressieveling geen 10 euro wou geven om op de bingo te spelen. Het slachtoffer moest naar het ziekenhuis worden afgevoerd. Op 22 juli 2018 sloeg “de schrik” opnieuw toe aan het station van Genk. Toen hij geen geld kreeg van een man die op de bus stond te wachten, verbrijzelde hij diens knie en ging daarna lopen. In zijn haast verloor hij zijn portefeuille met daarin zijn identiteitskaart en bankkaart.

Op 21 augustus viel hij een gemeentebediende aan en probeerde haar van de trappen aan het gemeentehuis te gooien omdat ze hem geen sigaret wilde geven. De vrouw kon zich nog net aan een reling vasthouden. Op 11 december moest de politie uitrukken nadat hij iedereen bedreigde die uit een appartement in zijn gebouw kwam waar een feestje was. Hij klaagde over geluidshinder.

De rechter stelde een deskundige aan die de man met de verbrijzelde knie moet onderzoeken. Aan twee andere slachtoffers moet “de schrik van Zutendaal” 2.000 euro schadevergoeding betalen, vermeerderd met intresten en gerechtskosten.