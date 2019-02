Ambulance botst in Zottegem: "Bestuurders merken prioritaire voertuigen steeds minder vaak op"

Zottegem -

Een ambulance is woensdag betrokken geraakt bij een verkeersongeval in Zottegem. Het ongeval gebeurde op een kruispunt, op amper tweehonderd meter van het Sint-Elisabethziekenhuis. De bestuurder van een bestelwagen merkte het voertuig, dat met zwaailichten en sirene aan reed, niet op. Hij kon een aanrijding niet vermijden. Volgens de brandweer gebeurt het steeds vaker dat prioritaire voertuigen te laat of helemaal niet worden opgemerkt door andere weggebruikers.