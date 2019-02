Tien voor het werk, één voor de seks: robots in uw leven, wen er maar aan

Hij zet een zacht muziekje voor u op als hij voelt dat u gestrest bent. Hij voert diepere gesprekken met u dan uw beste vriend. En de seks is misschien stomender dan met uw vrouw. “Robots zúllen door uw leven wandelen in 2050”, zeggen experts die het kunnen weten. “Maar zelfs dan zullen ze nog te dom zijn om de mensheid uit te moorden.”

In 2015 weet de dokter met één staal bloed welke ziektes u heeft, moet u nog maar twee dagen per week werken en worden we met z'n allen 130 jaar. Realiteit of te mooi om waar te zijn ...