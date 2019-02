Horecabaron riskeert vier jaar cel voor miljoenenfraude met mosselen, maar smeekt om begrip: “Ik heb niks meer!”

Brugge - De vroegere horecabaron Philip Calleeuw (51) riskeert in beroep alsnog vier jaar cel voor een miljoenfraude met mosselen. “Wat is de meerwaarde? Die man heeft niks meer en leeft nu in Spanje van 1.000 euro per maand,” zegt zijn advocaat.

Philip Calleeuw (51) bezat ooit Hotel Duc de Bourgogne op het Huidenvettersplein, restaurants De Beurze, Café Francais, Le Grand Café Belfort en Le Panier d'Or op de Markt en hotel-restaurant't Putje aan 't Zand. Stuk voor stuk goed draaiende horecazaken op toeristische trekpleisters.Op zijn top stelde Calleeuw 140 mensen tewerk.Tot men in 2012 zijn financiën onder de loep nam en een grote fraude met mosselen vaststelde. Zo verkocht de leverancier 20 tot 40% van zijn mosselen in het zwart aan Calleeuw. In alle zaken werd steevast twintig procent van de omzet in het zwart gerealiseerd. Twee werknemers deden elke avond hun ronde om het zwart geld op te halen. Zo werden tussen 2004 en 2013 liefst 18,9 miljoen euro aan belastingen ontdoken. Calleeuw en zijn vrouw spendeerden fortuinen aan wagens en kleding en bij een inval in hun villa in 2015 in Lichtervelde werden liefst 400 peperdure handtassen aangetroffen. Intussen zijn al zijn eigendommen verkocht, exclusief zijn villa in Spanje, en dat bracht ruim 13 miljoen op.

‘Veel gewerkt, weinig geleefd’

“Hij heeft veel gewerkt, maar weinig geleefd”, pleitte zijn advocaat Filip Van Hende. “Alle geld is ook eerlijk verdiend, alleen niet aangegeven. Hij heeft te veel op Vlaamse wijze proberen te leven.”In eerste aanleg kreeg Calleeuw twee jaar cel, zijn vrouw twee jaar met uitstel. Een te lichte straf oordeelde het parket en vorderde in beroep vier jaar voor Calleeuw en drie jaar voor zijn vrouw. “Wat is de meerwaarde?, vroeg Van Hende zich af. “Anderen, waaronder de leveranciers, konden in dit dossier een regeling treffen en gaan zo onbezoedeld verder door het leven. Hij kan in België nergens meer aan werk geraken. Ik vraag geen mildheid, geen medelijden maar rechtvaardigheid!”Calleeuw woont nu in Alicante, in Spanje, maar niet in zijn luxevilla.“Ik huur een arbeidershuisje zonder warm water of verwarming, samen met mijn vrouw en drie kinderen. Ik werk in de keuken van een horecazaak, maar het is moeilijk. Ik verdien minder dan 1.000 euro per maand, dat is geen weelde. Ik heb ook niks meer! Als ik morgen terug naar Spanje ga, is het met de bus. Geld voor het vliegtuig is er niet.”Uitspraak 6 maart.