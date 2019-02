Belletje trek krijgt bijna fatale afloop nadat bewoner (63) kwajongen (14) omver rijdt

Izegem - Een spelletje van enkele leerlingen uit het VTI in Izegem is op 4 oktober 2018 bijna fataal afgelopen. De man bij wie ze belletje trek deden, probeerde op de jongeren in te rijden. Een 14-jarige geraakte gewond.

Wat begon als een kwajongensstreek, is bijna fataal afgelopen. Vijf jongeren van het VTI in Izegem gingen de voorbije maanden meermaals belletje trek doen bij een weduwnaar die in de Visschersdreef in Izegem woont. De jongeren verzamelden na school en reden met hun fiets de zijstraat van de Beukendreef in. “Vervolgens deden ze belletje trek aan de woning van de zestiger. Wanneer hij buiten kwam, lachten ze hem uit en staken ze hun middelvinger naar hem op. Toen hij hen vroeg om daarmee te stoppen, bleven ze hem uitlachen”, zegt het Openbaar Ministerie.

Na de eerste feiten alarmeerde bewoner Johnny S. (63) de politie. “Maar omdat ze niets gestolen of gebroken hadden, kon de politie niets doen”, zegt de advocaat van beklaagde. “Dus belde de man niet meer naar de politie toen het nogmaals en nogmaals gebeurde.”

Bedreiging met vleesmes

Op 4 oktober 2018 liep het spelletje echter compleet uit de hand. Die dag belden de vijf jongens na school opnieuw aan bij S.. “De man kwam een eerste keer naar buiten en vroeg de jongeren om op te houden met aanbellen. Toen dat niet gebeurde en ze nogmaals aanbelden, kwam hij naar buiten met een vleesmes in zijn handen. Hij bedreigde de jongeren ermee. Omdat een van de jongeren hem daarop iets toeriep, sprong hij in zijn wagen en reed achter de jongens aan, die ondertussen aan het wegfietsten waren”, zegt Philippe De Jaegere, advocaat van de ouders van een van de vijf jongens. Hun veertienjarige zoon ging die avond voor het eerst mee zijn naar het bewuste huisje. De man achtervolgde de jongens tot op de parking van winkel Colruyt. Daarna reden ze elk een andere richting uit, waarop S. in het wild bleef rondrijden met zijn Mercedes. Een getuige zag hoe hij moedwillig de veertienjarige jongen aanreed. De jongen belandde in de haag naast de parking en raakte gewond.

Keffend hondje

De man riskeert een gevangenisstraf van zeven maanden met uitstel en een geldboete van 400 euro. “Mijn cliënt werd opgejut. Bovendien is hij sinds de feiten zijn wagen kwijt. De politie nam hem in beslag, dat is een drama voor die man”, zegt zijn advocate. “In het begin stonden ze maar met twee jongens voor zijn deur, op termijn waren ze met zes. Zijn hondje staat te keffen als een zot als je daar aanbelt, het is normaal dat die man het op zijn heupen kreeg. Hij is die jongens gevolgd omdat hij wou weten waar ze woonden en zo met hun ouders zou kunnen spreken. Hij wou dat het stopte, meer niet.”

De zaak komt opnieuw voor op 27 maart.