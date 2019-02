Burgemeester gaat zelf ter plaatse om stakersposten in Tongeren op te doeken: “Heel populistische maatregel”

Tongeren - Op het industrieterrein Tongeren-Oost zijn woensdagochtend drie stakersposten opgedoekt na tussenkomst van burgemeester Patrick Dewael (Open Vld). Volgens Dewael is het zijn verantwoordelijkheid als burgemeester om de toegang tot de openbare weg te verzekeren. De vakbonden betreuren de actie van de burgemeester.

Burgemeester Patrick Dewael trok woensdagochtend naar de stakersposten aan de toegangswegen naar het industrieterrein Tongeren-Oost. Dewael vroeg de stakers om de openbare weg niet langer te blokkeren. De stakers ruimden de stakersposten dan ook op, waarbij geen incidenten plaatsvonden.

Burgemeester ter plaatse

“Ik heb dinsdag met de politie voorbereid dat ik de politie zou sturen als we vaststelden dat er blokkades zijn. De politie had al één blokkade ongedaan gemaakt, maar ik ben dan ook zelf ter plaatse geweest om te zeggen dat het moest opengemaakt worden”, reageert Dewael.

De burgemeester benadrukt dat hij de toegang tot de openbare weg moet verzekeren. “Dat is de verantwoordelijkheid van elke burgemeester. In dit geval was dat een weg die leidt naar de industriezone Tongeren-Oost. Er is het recht om te staken, maar op die manier wil ik ook het recht op werken van de mensen verzekeren”, legt Dewael uit.

Volgens de stakers waarschuwde de burgemeester dat hij indien nodig een deurwaarder zou sturen. “Ik heb niet gedreigd met een deurwaarder. Het is trouwens de politie die dan een proces-verbaal zou moeten opstellen, maar dat is niet nodig gebleken”, ontkent Dewael.

Populistische maatregel

De socialistische vakbond ABVV veroordeelt de actie van de burgemeester. “Dat is een heel populistische maatregel. Hij is de enige burgemeester in heel Limburg die het rechtse, populistische beleid wil doortrekken”, zegt Pierre Vrancken, voorzitter van ABVV Limburg.

De christelijke vakbond heeft zijn leden niet opgeroepen om toegangswegen af te zetten. “We mogen inderdaad geen openbare wegen afzetten, dus de burgemeester heeft dat recht. Dat is één zaak, maar de vraag is of dat verstandig is. Hij zal zijn spierballen hebben kunnen laten rollen voor zijn achterban”, reageert Jean Vranken, provinciaal voorzitter van ACV.