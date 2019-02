“Ongeziene” staking zou het hele land platleggen, maar hoe groot was de chaos en wat zijn de gevolgen?

Dagenlang waarschuwden de vakbonden dat de nationale staking van woensdag “ongeziene proporties” zou aannemen. Nu de stakingsposten langzaamaan leeglopen, kan de balans opgemaakt worden. Hoe groot was de chaos voor de verschillende sectoren vandaag?

De nationale staking is woensdag massaal opgevolgd. Geen grote demonstratie, maar tal van kleinere georganiseerde acties. De klassieke sectoren, zoals het openbaar vervoer, de lucht- en zeehavens, ondervonden veel hinder.

Openbaar vervoer

Bij De Lijn reed woensdag slechts 18 procent van chauffeurs uit. Ook vanavond blijft de dienstverlening ernstig verstoord. In Gent, Antwerpen, Brugge en Oostende blijft een beperkt laatavond- en nachtaanbod rijden. In Gent kunnen reizigers hinder verwachten op vijf lijnen van het nachtnet. Het gaat om de lijnen N1, N2, N3, N4 en N17. De andere lijnen (N5, N70 en N76) rijden normaal. In West-Vlaanderen rijden woensdagavond slechts vier avondlijnen, namelijk avondlijn 54 in regio Oostende en de avondlijnen 94, 97 en 98 in de regio Brugge.

Concertgangers die een ticket hebben voor de show van Ennio Morricone in het Antwerpse Sportpaleis en met het openbaar vervoer wilden komen, zoeken best naar een alternatief, waarschuwt de openbaarvervoermaatschappij. Net als in de rest van de stad zal namelijk ook het tramaanbod naar de evenementenzaal zwaar verstoord zijn.

Ga je vanavond naar het concert van #EnnioMorricone in het #Sportpaleis? Dan zoek je best een alternatief voor je verplaatsing. Er zal vooral na het concert door #nationalestaking amper tot geen dienstverlening zijn.#Delijn — De Lijn (@delijn) 13 februari 2019

De staking eindigt na middernacht, aldus nog De Lijn. De vakbonden ACV en ACOD kondigden echter aan dat er ook morgen opnieuw gestaakt wordt bij De Lijn in Limburg. De staking gaat dan niet zozeer over de loonnorm, wel over het al lang aanslepende conflict rond rij- en rusttijden. Werden bij de vorige acties de bussen in ochtend- en avondspits nog ontzien, dan is dat vanaf morgen niet meer het geval.

In Brussel was er woensdag eveneens zware hinder voor MIVB-reizigers. De vervoerder waarschuwt dat er nog altijd zeer beperkt bussen, trams en metro’s rijden. De stakingsdag was goed nieuws voor de hoofdstedelijke taxichauffeurs. Zij hadden circa twee keer zoveel klanten.

#nationalestaking 17 uur - situatie ongewijzigd



1 tussen Weststation-Montgomery

+ pendelbus Simonis-De Brouckère

Andere metrolijnen rijden vandaag NIET meer.



3, 4, 7, 51, 82 en 92

Andere tramlijnen rijden vandaag NIET meer.



29, 46, 71 en 87#mivb pic.twitter.com/QhKPWhfNbF — STIB-MIVB (@STIBMIVB) 13 februari 2019

In tegenstelling tot De Lijn hanteert de NMBS een minimale dienstverlening. Daardoor was de hinder voor reizigers beperkter. In totaal rijdt vandaag de helft van de treinen, aldus woordvoerder Dimitri Temmerman. In het Radio 1-programma De wereld vandaag sprak hij van een “zeer goed verlopen” minimale dienstverlening.

Zwaar verstoord openbaar vervoer, dus. Dat moet wel tot problemen op de baan hebben geleid, toch? Dat bleek opvallend genoeg niet het geval. In de volle ochtendspits telde het Verkeerscentrum woensdagmorgen nog geen 40 kilometer file. “Maar dit mag niet te vaak gebeuren. Anders staan we toch weer samen aan te schuiven.”

Lucht- en zeehavens

Brussels Airport ligt woensdag volledig stil. Waar er normaliter zo’n 650 vluchten per dag vertrekken, was dat op de nationale stakingsdag 0. Op wat verdwaalde passagiers en enkele tientallen vakbondsmensen na is de luchthaven van Zaventem zo goed als leeg. En ook op het tarmac is er geen beweging. “Het moet van kort na de aanslagen van 22 maart 2016 geleden zijn dat het hier zo akelig stil was”, zegt een politieman.

Ook op de luchthavens van Charleroi en Luik was er woensdag geen activiteit.

Zo goed als geen bedrijvigheid op Brussels Airport. Foto: tg

De zeehavens in ons land ondervonden eveneens grote hinder. In de haven van Antwerpen is de situatie voor de scheepvaart woensdagnamiddag niet wezenlijk veranderd tegenover ‘s ochtends, toen ruim dertig schepen lagen te wachten om binnen of buiten te varen. Dat zegt het Havenbedrijf. Vanaf de shiftwissel van de sluiswachters om 19 uur kan het wegwerken van de achterstand beginnen, de havenarbeiders staken wel nog tot donderdagochtend. “Het duurt wellicht tussen de 24 en 36 uur om de achterstand in te halen”, klinkt het vanuit het Havenbedrijf.

In de haven van Zeebrugge liggen alle terminals tot donderdagochtend 06.00 uur stil. Dat heeft grote gevolgen. Het havenbestuur schat het verlies op drie miljoen euro. “Er worden geen schepen omgeleid. De loodsen staken niet. Het scheepvaartverkeer is op zich normaal. Ze blijven aan de kade liggen: ze worden niet gelost of geladen”, aldus Joachim Coens van het Havenbestuur tegen Focus-WTV.

De staking in het Gentse havengebied is over haar hoogtepunt heen. Het scheepvaartverkeer heeft amper hinder ondervonden in North Sea Port omdat de loodsen normaal functioneren. Wel is lading van aangemeerde schepen niet behandeld omdat geen dokwerkers voorhanden waren. De havenbedrijven kunnen donderdag die achterstand vlot inhalen. Een overzetdienst voor zowat 300 vrachtwagens en 150 personenwagens vaarde woensdag niet uit.

Wel is de schade voor producerende bedrijven in de haven, zoals ArcelorMittal, Volvo Cars en Volvo Trucks, aanzienlijk. Daar lag de band woensdag stil. Werkwilligen hadden de grootste moeite om de zowat 300 bedrijven in het havengebied te bereiken door een tiental stakersposten. De economische schade loopt in de miljoenen

Stakingspost in de Antwerpse haven. Foto: Joris Herregods

Overheid

In het onderwijs waren de stakingsacties waren vooral merkbaar in scholen in grootsteden Antwerpen, Brussel en Gent. In de gevangenissen kwam slechts één op de drie cipiers opdagen.

Bij Bpost viel de ellende al met al mee. De grootste hinder was in Wallonië en Limburg. Daar werden zo’n zes of zeven op de tien brieven- en pakjesrondes uitgevoerd. In (de rest van) Vlaanderen werden er meer afgewerkt.

In de verschillende zorginstellingen en ziekenhuizen was de hinder zeer beperkt. In slechts een tiental Vlaamse zorginstellingen moest personeel worden opgevorderd om een minimumbezetting te voorzien.

Foto: credit

Bedrijven

De stakingsbereidheid op deze nationale stakingsdag is in de kmo’s bijzonder klein. Slechts in vier procent van de kmo’s wordt er gestaakt, zegt ondernemersorganisatie Unizo. Bij de middelgrote bedrijven, met meer dan 50 werknemers wordt er in een kwart van de ondernemingen het werk neergelegd. Daarmee is “de impact van de staking eigenlijk toch een pak kleiner dan we zelf gedacht hadden”, reageert gedelegeerd bestuurder Danny Van Assche.

Dat wil volgens Van Assche niet zeggen dat er geen hinder is. Een derde van de bedrijven ondervindt wel degelijk last van de staking, vooral omdat in 10 à 15 procent van de gevallen werknemers te laat op het werk komen of leveringen niet kunnen plaatsvinden als gevolg van blokkades of bedrijventerreinen die zijn afgesloten, klinkt het.

“Dat kunnen we uiteraard op geen enkele manier aanvaarden. In het herenakkoord wordt duidelijk afgesproken dat werkwilligen mogen gaan werken en dat de economische activiteit die plaatsvindt niet nodeloos wordt gehinderd. We stellen toch maar weer vast dat daar door de vakbonden van wordt afgeweken”, verklaart de Unizo-topman.

Volgens de ondernemersorganisatie was de staking absoluut niet noodzakelijk. Ze stelt voorts dat de informatie die door de vakbonden wordt doorgegeven, niet altijd helemaal correct is: “Men heeft het over koopkrachtdaling terwijl we zien dat er ook heel wat koopkrachtondersteunende maatregelen zijn geweest”.