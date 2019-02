Normaal trakteren klanten in een café maar omdat Gerd (43) twintig jaar achter de toog staat heeft hij iets origineels bedacht

Evergem -

Volgende week is het twintig jaar geleden dat Gerd Vermeulen (43) zijn café opende. Dat was op vrijdag 19 februari 1999 het weekendcafé ’t Cartouchken. Die zaak heeft hij ondertussen ingeruild voor zijn eigen bierhuis Het Vermaek. En in dat gezellig bierhuis aan Sleidinge Dorp wil de kroegbaas feestvieren. Hij trakteert tien mensen met een gratis bierdegustatie. Wat ze daarvoor moeten doen, vindt u deze week op de Facebookpagina van Het Vermaek.