Minister Reynders: “Geen Amerikaanse vraag om jihadisten uit Syrië te repatriëren, maar dat kan nog komen”

Brussel - België heeft van de Verenigde Staten geen enkele vraag ontvangen om in Syrië gedetineerde jihadisten te repatriëren. Dat heeft minister van Buitenlandse Zaken en Defensie Didier Reynders woensdag gezegd. De MR-vicepremier sluit wel niet uit dat Washington zo’n verzoek op tafel zou kunnen leggen.

“Voor het ogenblik is er geen vraag ontvangen”, zo verklaarde Reynders woensdag in de marge van een bijeenkomst van de ministers van Defensie van de Navo in Brussel. Maar volgens de minister is het wel “mogelijk dat we op een bepaald moment geconfronteerd worden met zo’n vraag voor wat betreft de moeders (van kinderen, en echtgenotes van jihadisten) en misschien ook jihadisten van Europese origine”.

De Verenigde Staten kondigden eind vorig jaar aan dat ze hun troepen willen terugtrekken uit Syrië. Washington heeft de westerse landen aanbevolen om over te gaan tot de repatriëring van hun onderdanen die de rangen van jihadistische groeperingen hebben vervoegd, en nadien in handen zijn gevallen van de door de VS gesteunde Syrische Democratische Krachten (SDF), die hoofdzakelijk uit Koerden bestaan.

Frankrijk, dat tot dusver steeds gekant was tegen de terugkeer van deze jihadisten, sluit de repatriëring van onderdanen niet langer uit. Gevreesd wordt dat met de Amerikaanse terugtrekking de druk op de Koerdische strijders zal toenemen, wat dan weer de kans vergroot dat de gevangenen opnieuw op vrije voeten raken en een veiligheidsrisico zouden vormen.