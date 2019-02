Fietsster die werd neergestoken in Mechelen: “Ik heb voor mijn leven gevochten, hij bleef maar uithalen”

Mechelen -

De fietsster die dinsdagochtend door Mohamed E.O. uit Mechelen werd aangevallen en neergestoken, vooraleer hij door de politie werd doodgeschoten, is emotioneel zwaar getroffen door hetgeen haar overkomen is. “Ik heb de dood in de ogen gekeken. Ik heb mijn leven te danken aan de reactie van de politie. Anders had hij mij blijven steken tot ik dood was”, vertelt ze.