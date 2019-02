Woordvoerster Trump suggereert dat grensmuur drugsbaron El Chapo had tegengehouden, maar ze vergeet een cruciaal detail

Sarah Sanders, de woordvoerster van de Amerikaanse president Donald Trump, is het mikpunt van spot na een tweet over drugsbaron Joaquin ‘El Chapo’ Guzman. Sanders greep El Chapo’s rechtszaak aan om het belang van een grensmuur te benadrukken. Met zo’n muur zou de beruchte crimineel namelijk niet de VS in zijn gekomen. De presidentiële woordvoerster vergat echter een belangrijk detail dat haar stelling onderuit haalt.

Na een proces van drie maanden werd El Chapo dinsdag schuldig bevonden door een Amerikaanse jury. De drugsbaron werd beschuldigd van tien aanklachten, waaronder moord, foltering en corruptie. Hij riskeert een levenslange gevangenisstraf.

“El Chapo’s terreurbewind is voorbij. Hij zal de rest van zijn leven in een zwaar beveiligde gevangenis doorbrengen”, schreef Sanders verheugd op Twitter. “De dreiging van gewelddadige drugskartels is echt. We moeten onze grens beveiligen”, benadrukte ze nog.

LOL, he was arrested IN MEXICO and OUR LAW ENFORCEMENT brought him to the US. What would a wall have done?