Politie vindt twee ondervoede kinderen in hondenhok

De politie heeft dinsdag een vreselijke ontdekking gedaan in de Amerikaanse staat Texas. Toen ze reageerden op een oproep voor een slaande ruzie in een woning, troffen agenten vier ondervoede kinderen aan. Twee van hen zaten opgesloten in een klein hondenhok.

De plaatselijke sheriff heeft het over “het ergste geval van kindermishandeling” dat hij ooit gezien heeft in zijn 44-jarige carrière. In een huis in het plaatsje Decatur troffen agenten twee ondervoede kinderen aan in een klein hondenhok terwijl twee andere kinderen zich in een schuurtje bevonden.

De kinderen - drie jongens van één, drie en vijf jaar oud en een meisje van vier - waren vuil en maar half aangekleed. Ze zaten helemaal onder de uitwerpselen.

“Alle vier de kinderen hadden honger en dorst”, aldus sheriff Lane Akin. “Er was meer dan genoeg voedsel in de schuur, maar de koelkast en de kasten waren afgesloten zodat de kinderen er niet in konden.”

Mishandeling

De ruziënde ouders, Andrew Fabila (24) en Paige Harkings (24), worden beschuldigd van het in gevaar brengen van de kinderen. Harkings wordt ook aangeklaagd voor mishandeling. De jonge vrouw zou de moeder van de vier kinderen zijn, de man is de vader van één van hen.

De kinderen zijn inmiddels overgebracht naar een kinderziekenhuis. Over hun toestand is niets meer bekendgemaakt. Naar eigen zeggen had de kinderbescherming in het verleden al contact met de familie.