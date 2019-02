Salzburg-trainer Rose: “Enkele spelers van Club Brugge hebben echt indruk gemaakt”

“Vormer, Wesley, Vanaken,…” Salzburg-coach Marco Rose moest niet lang nadenken toen we hem voor de voeten wierpen of zijn team favoriet is. De Duitser weet vanwaar het gevaar komt bij Club.

LEES MEER. Club Brugge-coach Ivan Leko twijfelt niet na mindere periode en “veld van Blankenberge”

“Enkele spelers hebben écht indruk gemaakt op mij. Brugge is een goede ploeg met veel kwaliteit. Het wordt een wedstrijd tussen twee goede teams met dezelfde filosofie. Ook Club speelt met jonge spelers die het wil ontwikkelen en beter maken. Maar als mensen ons favoriet vinden, dan nemen we die favorietenrol graag aan.”

Rose verwacht dat Club donderdagavond een ander gezicht toont in Europa in vergelijking met de resultaten in eigen land de laatste weken. “We verwachten het ‘Europese’ Brugge”, zei de coach. “We zien dat Europa voor hen prioritair is. Dat hebben ze getoond in de Champions League. Hun spelers hebben duidelijk plezier op het Europese toneel en ze steken er al hun energie in.” De staat van het veld in Brugge was voor Rose ook geen verrassing meer. “We weten hoe het plein erbij ligt, maar daar kan niemand iets aan doen. Ook in België is het duidelijk een lange winter geweest. Een grote rol zal het veld niet spelen en beide ploegen moeten er mee omgaan.”

“Dat we twee maanden niet speelden? Dat doet er helemaal niet toe”

Bij Salzburg is het minder duidelijk met welke ploeg het morgen aantreedt. De Oostenrijkers deden een handvol transfers en zakten met 21 spelers naar België af. Ook speelde Salzburg geen officiële wedstrijd sinds midden december. Het wordt afwachten hoe de ploeg zich morgen presenteert. “Dat we twee maanden niet speelden? Dat doet er helemaal niet toe”, vulde Zlatko Junuzovic aan, morgen in de basis verwacht en 55-voudig Oostenrijks international. “We hebben een heel goede voorbereiding gehad met genoeg oefenwedstrijden. Iedereen wil wedstrijden zoals donderdagavond spelen en we zijn er klaar voor. Er is veel concurrentie en iedereen staat scherp.”

Zlatko Junuzovic Foto: BELGA

Zijn coach trad hem bij. Volgens Rose is zijn groep er helemaal klaar voor na twee maanden zonder wedstrijd zonder inzet. “Namen bij ons doen er niet toe”, ging Rose verder. “Morgen zal er een goede ploeg op het veld staan die een topprestatie aflevert. De ploeg die op het veld staat, moet het waarmaken. Al de rest telt niet.” Rose gaf ook nog mee dat de nationale staking in België amper voor problemen zorgde. “Dinsdagavond wisten we al dat we op Rijsel zouden vliegen. We waren voorbereid. Op amper 45 minuutjes stonden we in Brugge. We hebben er erg weinig van gemerkt.”

De Oostenrijkers inspecteren het Brugse veld Foto: Bart Lagae