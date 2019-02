De nationale staking legde het hele land plat. Maar wat nu? We vroegen het aan vakbonden en werkgevers

Het land lag heel de dag plat. De vakbonden spreken van een enorm succesvolle staking. Maar binnenkort moeten de vakbonden en werkgevers opnieuw rond de tafel gaan. Want een akkoord is er nog niet. Zowel de vakbonden als de werkgevers blijven bij hun standpunt. Het VBO wil nog wel onderhandelen, maar meer dan 0,8 procent extra brutoloon zit er niet in. De syndicaten willen minstens 1,3 à 1,5 procent meer. Hoe moet het nu verder? We vroegen het aan vakbonden, werkgevers en een expert.