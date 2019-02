Pas heringerichte steenweg moet opnieuw aangepast worden door foutje van studiebureau: “Zo smal dat het levensgevaarlijk is”

Aarschot - Een herinrichting van een herinrichting. Het klinkt wat ongeloofwaardig maar helaas is het toch waar. Het nog maar pas heringerichte deel van de Herseltsesteenweg wordt opnieuw afgesloten voor aanpassingen aan de weginrichting.

In Aarschot staat een herinrichting van een herinrichting gepland, namelijk aanpassingswerken aan het pas vernieuwde deel van de Herseltsesteenweg. Nu het verkeer in de Demerstad eindelijk terug goed verliep na een ‘zwarte’ verkeersperiode van twee jaar met de grootste verkeershinder ooit, is er terug een periode van moeilijkheden op komst.

Het probleem stelt zich bij de middenberm aan basisschool De Hoogvlieger. Die blijkt niet correct te zijn aangelegd: het is te smal.

Kennis van zaken ontbrak

Voor de oorzaak wordt door omstaanders verwezen naar een fout van het studiebureau dat door het Agentschap Wegen en Verkeer belast werd met deze herinrichting. Maar op sociale media wordt met de vinger gewezen naar de toezichthouder die door de stad werd aangesteld en het project twee jaar lang volgde.

“Er ontbrak kennis van zaken zowel bij de aanleg en het toezicht, terwijl dit toch veel geld gekost heeft”, schrijven enkele buurtbewoners op sociale media.

Maar schepen van Openbare Werken Gerry Vranken (Open VLD) wil niemand met de vinger wijzen. “Het probleem is inderdaad dat de middenberm te smal is. Zo moesten de fietsers deels op het fietspad en deels op de weg gaan staan om over te steken naar de school. Levensgevaarlijk. Door de te smalle strook stonden de auto’s die moeten afslaan richting Lindekensstraat ook deels over het andere rijbaanvak. De auto’s daarachter wachten vaak niet, maar steken gewoon voorbij. Zo rijden ze dus ook wat op het fietspad. Eveneens een levensgevaarlijke zaak. Maar de berm wordt nu aangepast en fietsveiliger gemaakt. Tijdens de werken wordt ook het parkeerterrein vooraan de school aangepakt.”

Weersomstandigheden

Vanaf 4 maart 2019 wordt het dus uitkijken en alternatieven zoeken. Wie naar Aarschot rijdt vanuit Herselt zal het minst hinder ondervinden. Wie richting Herselt rijdt, zal via de Gijmelstraat omgeleid worden. Hopelijk sturen de weersomstandigheden het tijdsbestek van de aannemer niet te veel in de war.