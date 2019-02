Flamboyante rechter Luc Hennart mag geen voorzitter meer zijn

De bekende rechter Luc Hennart mag niet langer voorzitter zijn van de Franstalige rechtbank van eerste aanleg in Brussel. Hennart had een verlenging van zijn mandaat aangevraagd, maar de Hoge Raad van Justitie staat dat niet toe. Het zou de eerste keer zijn dat de Hoge Raad een rechter die zelf een verlenging van zijn mandaat vraagt, terugfluit.

Hennart, altijd met een strikje om, is een flamboyant man die vaak op Franstalige praatprogramma’s voor zijn mening uitkomt. Hij lag tijdens zijn voorzitterschap vaak overhoop met Justitieminister Koen Geens (CD&V). Hennart kwam in interviews openlijk uit voor zijn PS-sympathieën.

De laatste tijd rezen er ook conflicten binnen zijn eigen rechtbank. Eerst klaagden de Franstalige jeugdrechters in een open brief de manier aan waarop ze door Hennart behandeld werden.

Recent lag Hennart ook overhoop met de Brusselse onderzoeksrechter Anne Gruwez, die figureerde in de gelauwerde documentairefilm ‘Ni juge, ni soumise’. De film won een belangrijke Franstalige filmprijs, maar Gruwez mocht van haar voorzitter geen interviews geven of de prijs in ontvangst nemen. Hij noemde haar “een aapje op een draaimolen”.

Het leverde hem opnieuw een protestbrief op, dit keer van de 14 Brusselse onderzoeksrechters.

Twee derden wees af

Hennart blijft nog tot 30 maart aan de slag als voorzitter. Daarna wordt hij opnieuw rechter aan het Brusselse hof van beroep. “Het is een beslissing die achter gesloten deuren genomen werd door de benoemings- en aanwijzingscommissie”, zegt de Hoge Raad. Opmerkelijk: de beslissing werd door twee derden van de commissie bekrachtigd.

Ook Nederlandstalige voorzitter geweerd

Ook het mandaat van de voorzitter van de Nederlandstalige rechtbank van eerste aanleg, Alfred Van Winsen, wordt niet verlengd.