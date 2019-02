Hun show draagt de titel “Nog ene kè”, maar intussen treden ze al vier keer op

Oostende - De Preuteleute-gekte gaat voort. Nadat het Kursaal, het Staf Versluyscentrum en De Zwerver al in een mum van tijd uitverkocht waren, is nu de Versluys Dôme (nog eens 4.000 tickets) aan de beurt. Een overzicht van een uit de hand gelopen stunt.

“We hadden de show in het Kursaal bewust een jaar op voorhand aangekondigd. In die tijd moest het wel lukken om de zaal uit te verkopen. Maar het is iets anders uitgedraaid”, lachen Sebastien Dewaele en Tom Vanrijckegem.

Het Kursaal was in 36 uur uitverkocht. “Waanzin”, noemt organisator Pieter De Wulf van Comedyshows.be het.

Omdat heel wat fans geen ticket konden bemachtigen, legde de organisatie een wachtlijst aan. Er was interesse om een tweede show in het Kursaal te organiseren. Maar dat zou niet stroken met de titel van de show: Nog ene kè. “Het zou niet correct zijn ten opzichte van de mensen die wel al een ticket gekocht hadden omdat het als een eenmalige show was aangekondigd in het Kursaal”, vertelt Pieter.

Wachtlijst van 5.500 fans

En dus ging de organisatie op zoek naar andere locaties, om daar ook nog ene kè op te treden. Het Staf Versluyscentrum in Bredene en De Zwerver in Leffinge werden toegevoegd aan de kalender.

Maar die shows waren nog voor de ticketverkoop gelanceerd was ook meteen uitverkocht. Enkel en alleen op basis van de wachtlijst. “Opnieuw stonden we voor een voldongen feit”, lacht Pieter.

Want de wachtlijst bleef intussen verder groeien, tot liefst 5.500 mensen. Een nieuwe locatie drong zich op en dan het liefst groot genoeg om een massa volk te ontvangen. Omdat het Kursaal geen optie was, kwam Comedyshows.be in de Versluys Dôme terecht. Op 15 februari 2020 komt er dus een vierde show, met meer dan 4.000 zitplaatsen.

Ongeziene hype

“De basketbalzaal wordt helemaal omgetoverd tot theaterzaal. Dinsdagavond hebben we een mail verstuurd naar de mensen die op de wachtlijst stonden. Vrijwel meteen werden 1.200 tickets al gereserveerd. Wat hier aan het gebeuren is, is vrijwel nooit vertoond. De hype is ongezien”, zegt Pieter.

Ook Sebastien en Tom staan versteld van de ticketverkoop.

“Dit overtreft onze stoutste dromen. Het zal aan het klimaat liggen, zeker?”, lacht Sebastien. Tom ziet enkele mogelijke verklaringen.

“Velen dachten dat dat het de allerlaatste show zou zijn, terwijl we dit eigenlijk nooit aangekondigd hebben. De goeie titel heeft een hype op zich gecreëerd. Daarnaast is het twee jaar geleden dat we opgetreden hebben, en Sebastien is natuurlijk wekelijks te zien op televisie. Dat zal ook meespelen.”

Of de Versluys Dôme het eindstation wordt van de toer, valt af te wachten. “In Oostende zijn we eigenlijk rond”, zegt Pieter. “Maar de interesse blijft wel groot. Voor deze show durven we geen voorspellingen meer te doen.”

