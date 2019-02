Jaar cel voor dronken arts (31) die fietser aanrijdt en voor dood achterlaat: “Al derde veroordeling voor rijden onder invloed en nog leert u het niet”

Oudenaarde -

De 31-jarige arts en anesthesist Alexander V. uit Oudenaarde die in mei vorig jaar in dronken toestand een 78-jarige fietser aanreed en vluchtmisdrijf pleegde, is gisteren veroordeeld tot een jaar cel en twee jaar rijverbod. De man vluchtte na de aanrijding weg, maar kon kort na het ongeval worden gevat door de Gentse politie.