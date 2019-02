Ontsnapte kangoeroe is gevangen en stelt het goed: “We hebben al een nieuwe thuis voor hem gevonden”

Zingem - De kangoeroe die al enkele weken in Kruisem rondhuppelt, is gisterenochtend in de buurt van de Oudenaardsesteenweg in Kruishoutem gevangen.

Medewerkers van het dierenopvangcentrum Folyfoot uit Waregem konden de kangoeroe op een geweldloze manier in een mand lokken.

“Een omwonende had ons enkele dagen geleden gesignaleerd dat de kangoeroe zich in een bosje in de buurt van de Oudenaardsesteenweg ophield”, vertelt Jurgen Naert van het Waregemse dierenopvangcentrum.

“We hebben het dier dan enkele dagen met rust gelaten. Deze ochtend zijn we dan ter plaatse gegaan en hebben we rond het bosje een net gespannen. Na toch wel een uurtje lukte het om de kangoeroe in een mand te lokken. De kangoeroe laten we nu tot rust komen in ons opvangcentrum. Hij is wat nerveus, maar is zeker gezond en wel.”

Eigenaar onbekend

“Wie de eigenaar van de kangoeroe is, blijft voorlopig een raadsel. We hebben in elk geval al een oplossing. Een particulier, die eerder ook al een ontsnapte kangoeroe heeft opgevangen, is bereid om ook dit buideldier een nieuwe thuis te geven.”