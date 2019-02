Philippe Clement: “Wie aanvoerder is tegen Slavia Praag? Dat zullen we nog zien”

Philippe Clement werd woensdagmiddag op de luchthaven van Maastricht voorzichtig gepolst naar zijn plannen met Alejandro Pozuelo. Is de Spanjaard, die aast op een transfer, klaar om te spelen tegen Slavia Praag? En behoudt hij dan ook zijn aanvoerdersband? “Wie aanvoerder is? Dat zullen we nog zien”, antwoordde de Genkse trainer.