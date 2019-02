Partijgenoten pakken uit met film over pas gepensioneerde Louis Tobback: “Geen toestemming gegeven, ik zou eigenlijk klacht moeten indienen”

Leuven - Gemeenteraadslid Mich De Winter (SP.A) en Jo Stulens (SP.A) hebben samen een documentaire gemaakt over het leven en de carrière van Louis Tobback (SP.A), De gave van verontwaardiging. De voormalige burgemeester is zelf nog maar net op de hoogte gebracht.

“We wilden vanuit de socialistische beweging Louis Tobback graag een mooi afscheid geven door grondig terug te blikken op zijn lange carrière”, zegt De Winter. Tobbacks carrière ging in de jaren zestig van start op gemeentelijk niveau in Leuven en verplaatste zich naar de Kamer van Volksvertegenwoordigers in 1974. Hij zat in de regering in 1988 als minister van Binnenlandse Zaken en keerde uiteindelijk terug naar Leuven in 1995, waar hij 24 jaar lang burgemeester is geweest.

Thriller of drama

“We hebben lang nagedacht over het format. Uiteindelijk viel de keuze op een film”, vervolgt De Winter. “Want de carrière van Louis voelt soms aan als een thriller, dan weer als een drama. Maar ze is vooral doordrongen van een grote verontwaardiging om alles wat misloopt in onze samenleving. We wilden die verontwaardiging extra in de verf zetten door verschillende interviews en getuigenissen van journalisten, politieke mede- en tegenstanders en dichte kennissen.”

Onder anderen Europees Parlementslid Kathleen Van Brempt, opvolger Mohamed Ridouani (SP.A) en gewezen premier Mark Eyskens (CD&V) komen aan het woord in de film.

Onder de radar

Opvallend: de voormalige burgervader himself is niet geïnterviewd. “Hij wist er zelfs niet van af”, zegt De Winter. “We hebben het zo lang mogelijk onder de radar gehouden, maar onlangs hebben we het toch moeten zeggen. Hij wou het liever niet, zei hij, maar we zijn er wel mee doorgegaan. En het is best spannend: pas op de première zal hij de docu voor de allereerste keer zien.”

De Winter en Stulens hebben een beroep gedaan op de expertise van Knack-journalist Walter Pauli bij het maken van de film. Matthias Thierry (De Leuvense Scene) heeft de film gedraaid en Skladanowsky was producer.

“Ik ben heel tevreden met het resultaat. Het is een huldebetoon, maar mensen die geïnteresseerd zijn in politiek en in België tout court zullen het ook interessant vinden. Je ziet onder andere de rakettencrisis, de witte woede, de Agusta-affaire, de dood van koning Boudewijn ... Het is heel breed opgevat.”

Tobback bevestigt dat hij niet opgezet is met het feit dat er een documentaire aan hem gewijd is.

“Maar goed, ze hebben hem gemaakt, dus we zullen wel zien wat dat geeft. Ik heb hen geen toestemming gegeven, dus ik zou eigenlijk een klacht moeten indienen”, grapt hij. “Maar we zullen eerst de première afwachten. Ik reserveer mijn beslissing over het al dan niet indienen van een klacht.”

De avant-première vindt plaats op 22 februari in Het Depot en is nu al volzet. Daarna volgt er, in samenspraak met Cinema Zed, een aantal vertoningen in maart.