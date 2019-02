Wie heeft Roger (66) gezien?

Ronse - Op vraag van het parket van Oost-Vlaanderen, afdeling Oudenaarde, roept de politie op informatie te verstrekken over Roger Marijns.

Op dinsdag 12 februari om 8 uur verliet de 66-jarige Roger Marijns het stedelijk woon- en zorgcentrum De Linde in de Oscar Delghuststraat 68 in Ronse. Sindsdien ontbreekt elk spoor van hem.

Politie Ronse heeft het stadscentrum afgezocht en ook alle parkings, zonder resultaat. Roger verblijft nog maar sinds enkele maanden in het WZC De Linde en woonde voorheen in een flat op de hoek van de Sint-Ambrosiusstraat met de Wolvestraat in het centrum van Ronse.

De vermiste verplaatst zich met een donkergrijze Mercedes C-klasse met nummerplaat 1-TQL-262. Roger is ongeveer 1,65 meter groot en zwaar gebouwd. Hij heeft grijs haar en is kaal bovenaan. Op het ogenblik van zijn verdwijning droeg hij een groene pet met het opschrift John Deere.

Roger heeft medische problemen en heeft dringend medische hulp nodig. Hebt u Roger Marijns of zijn voertuig nog gezien of weet u waar hij zich bevindt, neem dan contact op met de speurders. Heeft u meer informatie over deze zaak? Gelieve uw getuigenissen uitsluitend door te geven via het gratis nummer 0800-30. 300 of via mail naar opsporingen@police.belgium.eu.