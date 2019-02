Allereerste tussenkomst van de VAR ooit in de Champions League redt grabbelende Courtois

Woensdagavond heeft de VAR voor het eerst in de geschiedenis ingegrepen tijdens een wedstrijd in de Champions League. Dat gebeurde in de heenwedstrijd van de achtste finales tussen Ajax en Real Madrid. Vlak voor de pauze kreeg een grabbelende Real-keeper Thibaut Courtois de bal niet onder controle, waarna Nicolás Tagliafico de 1-0 voor Ajax binnenkopte. Courtois stond er beduusd bij, maar werd meteen gered door de VAR. Die wees ref Skomina erop dat bij de kopbal van Tagliafico Ajax-ploegmakker Tadic in buitenspelpositie voor Courtois stond. Tot ontsteltenis van de uitverkochte Johan Cruijff ArenA gaf Skomina de VAR gelijk en keurde hij het openingsdoelpunt af. Tot grote opluchting van onze nationale nummer één.