Brandweer redt vos uit rioleringsbuis: diertje was vastgebonden met ijzerdraad aan zware steen

Maaseik / Ophoven / Kinrooi - Een wandelaar heeft woensdag een akelige ontdekking gedaan in Maaseik. Een vos zat er klem in een rioleringsbuis, vastgebonden met ijzerdraad aan een zware steen. De lokale brandweer moest het dier bevrijden, in samenwerking met het Natuurhulpcentrum en vzw Dieren in Nood.

De wandelaar merkte de vos op middenin de velden op de grens van Ophoven. Hoe het dier er terechtgekomen was, was niet meteen duidelijk. Maar al snel bleek dat er ijzerdraad rond zijn middel hing, waaraan een zware steen hing waardoor hij niet weg kon uit de rioleringsbuis.

Uiteindelijk kwamen de lokale brandweer, het Natuurhulpcentrum en de mensen van vzw Dieren in Nood in actie om het diertje te bevrijden. De vos wordt momenteel verzorgd in het centrum in Opglabbeek. De politie deed de nodige vaststellingen.