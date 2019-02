Voil Jeanetten waren al beroemd in België, nu zijn ze dat ook in Amerika

Aalst - Aalst carnaval verwerft bekendheid tot in de Verenigde Staten. Niet door een hacker die een tweet van Trump manipuleerde ditmaal, wel via een artikel in de grote Amerikaanse krant The Washington Post.

De Nederlandse fotografe Marieke van der Velden komt al negen jaar naar Aalst carnaval en maakte voor The Washington Post een mooie reportage over de Voil Jeanetten die op carnavalsdinsdag door de straten trekken.

Bekijk de foto's hier.

“Elk jaar verkleden mannen van het Belgische stadje Aalst zich als vrouwen, en noemen zich Voil Jeanetten of Dirty Jennies”, schrijft van der Velden. “Ze dragen korsetten, oude bontjassen en hebben lampenkappen op hun hoofd. Voor zich duwen ze een oude kinderkoets met bier in en ze hebben een vogelkooi bij, net als een staaf met dode vissen en gebruikte toiletborstels waarmee ze het publiek belagen.”

Uitgenodigd voor pintje

Zelf vindt de Nederlandse dat ook amusant. “Ik moest twee keer snel rennen omdat een Voil Jeanet ervan overtuigd was dat mijn camera dorst had”, zegt ze. “Na een tijdje begonnen de Voil Jeanetten me te herkennen en ze nodigden me uit om tegen acht uur 's morgens mijn eerste biertje van de dag te drinken in een van de cafés vlak bij het plein.”

In 2010 werd Aalst carnaval erkend als Unesco-werelderfgoed. “Het feest houdt verschillende activiteiten in en is het summum van een jaar vol voorbereidingen. De traditie gaat zeshonderd jaar terug en lokt volgens Unesco tot 100.000 bezoekers”, schrijft Van der Velden nog.