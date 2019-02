Experts willen ingrijpen in grondwet “voor de totale stilstand dreigt”

Onder impuls van politicoloog Dave Sinardet (VUB) en grondwetspecialist Toon Moonen (UGent) roepen tientallen academici politici op om de Grondwet aan te passen. “De huidige is een hopeloos verouderd document uit de negentiende eeuw.”

Een herziening van de Grondwet wordt in ons land haast gelijkgesteld aan een staatshervorming, en daar is zeker aan Franstalige kant geen animo voor. Maar toch is een update absoluut noodzakelijk, zeggen politicoloog Dave Sinardet (VUB) en expert Toon Moonen (UGent). Samen met drie Franstalige collega’s organiseerden ze discussies tussen zo’n zestig collega’s van over het hele land. “De consensus was duidelijk: onze Grondwet is hopeloos verouderd. Er is nood aan een grondig maatschappelijk debat over de modernisering ervan.”

Uit de bijeenkomsten komen enkele duidelijke verzuchtingen naar voren. Zo was de Belgische Grondwet bij haar ontstaan in 1831 vooruitstrevend op het vlak van individuele rechten en vrijheden. Maar vandaag is dat hoofdstuk gedateerd. “Algemeen erkende basisrechten zoals het verbod op foltering of het recht op een eerlijk proces staan er niet in. De Grondwet is een monumentaal document uit de negentiende eeuw dat ooit heel mooi was, maar nu dringend gerenoveerd moet worden”, aldus Moonen en Sinardet.

VN-Migratiepact

Zo’n update zou Belgische rechters minder afhankelijk maken van Europese en internationale teksten, die nu vaak ingeroepen worden, zeggen de experts. Er zou bovendien meteen ook tegemoet kunnen worden gekomen aan de kritiek dat rechters zich soms louter baseren op internationale teksten om groepen bepaalde bijkomende rechten toe te kennen. Dat argument stak opnieuw de kop op bij de discussie rond het VN-Migratiepact. “Met onze eigen formulering kunnen we onze eigen accenten leggen”, zegt Moonen.

Vrijdag stellen de academici hun rapport voor en organiseren ze een debat met politici van verschillende partijen. “Als er nu niets gebeurt, volgt er wellicht vijf jaar stilstand”, zegt Moonen.