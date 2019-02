Slachtoffer van omstreden radio-dj trekt aan de alarmbel: veroordeeld voor verkrachting, en toch via Tinder op zoek naar nieuwe date

Gent - Nog geen halfjaar nadat een Gentse ex-radio­presentator veroordeeld werd voor de verkrachting van een jonge vrouw die hij via Tinder leerde kennen, heeft de man zich opnieuw ingeschreven op de dating-app. Tot ongeloof en woede van zijn slachtoffer. “Dit maakt duidelijk dat hij nooit tot inkeer is gekomen over wat hij mij heeft aangedaan.”

J.V. (37) uit Destelbergen stond al twee keer terecht voor verkrachting. Zijn eerste slachtoffer maakte hij in 2014 als dj van het lokale radiostation Urgent.fm. Hij nodigde een vrouw uit in de studio en verkrachtte haar tijdens een live-uitzending. J.V. kreeg opschorting: de feiten werden bewezen geacht, maar hij kreeg geen straf. Dat zorgde voor een politieke rel nadat ook justitieminister Koen Geens (CD&V) zijn verontwaardiging had uitgesproken.

Zijn tweede slachtoffer maakte hij in mei vorig jaar in Kortrijk. Het gaat om een jonge vrouw die hij via Tinder had leren kennen. J.V. kreeg toen twintig maanden cel, waarvan de voorhechtenis effectief. “Hij heeft maar 2,5 maanden in de gevangenis gezeten”, zegt het slachtoffer. “Veel te weinig volgens mij, want hij is geen man die ­zoiets maar één keer per ongeluk doet. Ik heb er toen al voor gewaarschuwd dat hij mogelijk nieuwe slachtoffers zou maken.”

Gebruiksvoorwaarden

Tot haar grote ontsteltenis kwam de jonge vrouw dinsdag te weten dat haar verkrachter zich opnieuw heeft ingeschreven op dating-app Tinder om nieuwe vrouwen te leren kennen. “Ik ben daar echt niet goed van”, zegt ze. “Ik ben er echt bang voor dat hij op deze manier nog nieuwe slachtoffers zal maken.”

Het slachtoffer contacteerde Tinder al om hen te waarschuwen voor zijn verleden. “In de gebruiksvoorwaarden van de app staat ook duidelijk dat je geen profiel mag hebben als je veroordeeld bent voor zedenfeiten. Tinder zegt dat ze het gaan onderzoeken. Maar of dat veel zal uithalen, weet ik niet.”

Mogelijk is dat ook niet meer nodig, want J.V. bevestigde gisteren dat hij het profiel intussen zelf weer heeft verwijderd. “Het klopt dat ik vorig weekend een profiel had aangemaakt”, zegt hij. “Ik was niet op de hoogte dat het niet mocht. Toen ik hoorde dat de slachtoffers dat kwetsend vonden, heb ik het weer verwijderd. Ik weet wel dat ik een dader ben, en ik besef dat ik fouten heb gemaakt. Maar ik hou me aan mijn voorwaarden en ben in behandeling. Alleen ben ik ook maar een mens. Mijn vrienden en mijn werk ben ik kwijt. Ik zag geen andere manier om opnieuw mensen te ontmoeten.”

Of de zaak nog een juridisch staartje krijgt, valt te betwijfelen. In principe is het J.V. niet verboden om op sociale media contacten te leggen. “Maar dat hij zoiets doet, nog geen jaar na de feiten, bewijst vooral dat hij geen enkel berouw heeft”, zegt het slachtoffer.