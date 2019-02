Tinder in het echt of daten in de Ikea: hier laten ze vrijgezellen op Valentijnsdag niet in de kou staan

Hasselt -

Tinderen in het echt, speeddaten in Ikea of een gemaskerd bal. Het zijn maar enkele initiatieven die singles ook een fijne Valentijnsdag moeten bezorgen. En dat is nodig, zo blijkt. “Omdat valentijn zo gigantisch aanwezig is, krijgen vrijgezellen het gevoel dat ze abnormaal zijn”, zegt psychiater Dirk De Wachter.