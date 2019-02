Onderzoek bewijst: Gentse zestienjarigen “volwassen genoeg” om te stemmen

Gent - Zestienjarigen niet rijp genoeg om te gaan stemmen? Het Gentse experiment dat jongeren tijdens de gemeenteraadsverkiezingen vorig jaar liet stemmen, bewijst het tegendeel. “Sindsdien praten ze meer over politiek met hun ouders en vrienden”, blijkt uit onderzoek van de KU Leuven.

Het wetsvoorstel voor stemrecht op zestien jaar bij de gemeenteraadsverkiezingen vorig jaar werd door het Vlaams Parlement afgeschoten. Maar Gent voerde wel een opmerkelijk experiment in: vijfduizend jongeren kregen in oktober een oproepingsbrief in de bus om online hun stem uit te brengen, via een QR-code.

Om na te gaan of dat effectief hun politieke belangstelling heeft aangewakkerd, startte de KU Leuven een onderzoek op. De voorlopige resultaten daarvan werden woensdagavond voorgesteld op een commissie van de gemeenteraad.

De onderzoekers peilden aan de hand van vragenlijsten naar de politieke interesse van een kleine 4.000 jongeren en hun ouders. De conclusies zijn opvallend: bijna de helft van de jongeren zegt dat er in hun gezin nu meer over politiek wordt gepraat dan vroeger. Een derde geeft aan meer informatie te hebben opgezocht over de verkiezingen. Een kwart zegt meer het gevoel te hebben dat politici naar hen luisteren. Opvallend in tijden waarin het vertrouwen van jongeren in politici op een dieptepunt zit.

“Het stadsbestuur is erin geslaagd om de politieke interesse van jongeren aan te wakkeren”, zegt professor Marc Hooghe.

Eigen mening

Volgens tegenstanders is er geen enkel bewijs dat jongeren zich voor politiek interesseren, en zijn ze dus ook niet klaar om te stemmen. Hooghe zegt het tegenovergestelde: “Uit ons onderzoek blijkt dat ze rijp genoeg zijn om hun eigen politieke mening te vormen. Ze informeren zich en gaan bij het stemmen even doordacht te werk als een volwassene. Jongeren die immigratie en identiteit belangrijk vinden, komen uit bij N-VA. Is milieu een speerpunt, dan stemmen ze op Groen. Ze gaan niet op pakweg Mathias De Clercq stemmen omdat hij een jonge coole gast is, maar voor zijn standpunten.”

Populairste partij bij de jeugd was het kartel sp.a-Groen met 46,3 procent van de stemmen. Minst populair de CD&V met 5,3 procent.

Washington

Toch bracht maar vijftien procent van alle zestien- en zeventienjarigen in oktober zijn stem uit. Bij de leerlingen in het beroepsonderwijs daalt dat zelfs naar twee procent. Het deed op de commissie woensdagavond bij gemeenteraadslid Karlijn Deene (N-VA) alarmbellen rinkelen. “Het wordt een uitdaging om ook kansarme jongeren te bereiken”, geeft onderwijsschepen Elke Decruynaere (Groen) toe. “Nu hebben maar weinig jongeren gestemd omdat het vrijblijvend was.”

Hooghe pleit ervoor om het jongerenstemrecht op federaal niveau in te voeren. Deze zomer stelt hij zijn onderzoek voor in Washington. “Internationaal leeft dit enorm”, aldus Hooghe. “Overal gaan er stemmen op om stemrecht op zestien in te voeren. Gent speelt hier een pioniersrol in.”