Man gaat zijn vrouw met tafelpoot te lijf na ruzie over gokverslaving

Mechelen - Het Openbaar Ministerie heeft woensdag acht maanden cel gevorderd tegen Abdelmalak E.H. (52) uit Mechelen. De man stond terecht voor intrafamiliaal geweld. Bij een ruzie geraakten zijn vrouw en dochter gewond.

De feiten speelden zich begin januari af in de woning van het Mechelse gezin.

“De ruzie ging over geld. E.H. had in het tumult twee vuistslagen uitgedeeld aan zijn echtgenote en had ook de salontafel stukgeslagen. Met de tafelpoot deelde hij nog eens twee klappen uit aan de vrouw. In het tumult raakte hij ook een van zijn dochtertjes. Ze geraakte gewond aan het hoofd en bloedde”, zei openbaar aanklager ­Lieselotte Claessens.

Uiteindelijk kon de vrouw vluchten naar een kamer en die op slot draaien.

“Maar nog was de woede van de man niet gekoeld. Hij sloeg met een strijkijzer tegen de deur.”

Geen goed voorbeeld

De man, die toegaf dat hij gokverslaafd was, werd nadien een tijd aangehouden door de onderzoeksrechter. Na zijn vrijlating uit de gevangenis is hij bij familie in Antwerpen opgevangen.

Rechter Suzy Vanhoonacker spelde de man tijdens de behandeling van de zaak flink de les.

“Uw vrouw en kinderen hebben recht op een veilige thuis. De manier waarop u heeft gehandeld, is allesbehalve een mooi voorbeeld geweest voor uw kinderen”, zei ze.

Excuses

“Ik heb mijn excuses aangeboden en mijn vrouw heeft mij vergeven. Die bewuste dag had ik ook pillen ingenomen waardoor ik niet goed wist wat ik deed”, reageerde de man.

Zijn advocaat vroeg een straf waarbij hij behandeld kan worden voor zijn gok- en agressieprobleem.

Vonnis op 27 februari.