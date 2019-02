Leko wijzigt flanken tegen Salzburg: Cools in de basis?

In vergelijking met de wedstrijd op Cercle Brugge overweegt Ivan Leko zijn beide flanken te wisselen. Terwijl vorige zondag Diatta en Mata nog speelden, zouden Dennis – zondag tegen Genk geschorst – en Cools in de ploeg kunnen komen.

Vooral de keuze voor Dion Cools is opvallend, want de rechterflank kent een erg moeilijk seizoen bij Club. De laatste basisplaats dateert intussen al van 26 september 2018, de verloren bekerwedstrijd in Deinze. De afgelopen weken kreeg Cools opnieuw met mondjesmaat minuten en vanavond volgt misschien dus een eerherstel.

Danjuma heeft nog enkele weken nodig om fit te raken, zei Leko. Voor de wedstrijd wordt de overleden voetballer Sala geëerd met een minuut stilte.

Vermoedelijke basisopstelling Club Brugge: Horvath, Amrabat, Mechele, Denswil, Cools, Vormer, Rits, Vanaken, Dennis, Schrijvers, Wesley